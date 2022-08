62 jaar geleden sloeg de vonk over in de bus

‘Hij zei: mag ik wel vriendschappelijke connecties met u aanknopen?’

MARUM – Leni de Mooij en Pieter Wiersinga kennen elkaar al 62 jaar, waarvan 60 met een huwelijksboekje. Afgelopen woensdag was het stel 60 jaar getrouwd. Dinsdag kregen ze bezoek van burgemeester van der Tuuk. Het feest werd op zaterdag in kleine kring gevierd. Ze leerden elkaar kennen in de bus. ‘Mijn man was buschauffeur bij de Noord Zuid-Hollandse Vervoersmaatschappij. Hij komt hier vandaan, maar hier was geen werk. Dus verhuisde hij naar Leiden. Ik stapte regelmatig bij hem in de bus. Op een dag vroeg hij: ‘Zou ik wel vriendschappelijke connecties met u aan mogen knopen?’ Ik was blij dat ik een zakdoek bij me had, want daar heb ik stiekem in gelachen. Omdat er geen huizen te vinden waren in Leiden, besloten we naar Groningen te gaan. Bij het gemeentehuis zeiden ze: als je getrouwd bent, heb je binnen een half jaar een huis. Dus trouwden we hals over kop. Maar als je geen kinderen had, kreeg je geen huis. En als je geen huis hebt, is het verstandig geen kinderen te krijgen. Uiteindelijk woonden we in een directiekeet bij Pieters ouders in de tuin in Niebert.’

Het echtpaar heeft twee dochters, die beide ook weer twee dochters hebben. Daar werd de traditie verbroken, een van de kleindochters kreeg twee zoontjes.