Infobijeenkomst Dorpenfonds Noordenveld

NOORDENVELD – Heb je een idee dat de leefbaarheid van jouw dorp of wijk vergroot? Broed je op een plan dat zorgt voor meer onderlinge verbondenheid? Heb je ideeën

hoe je de zorg voor buurtgenoten kunt verbeteren? Of weet je een manier om je dorp of wijk vitaler en aantrekkelijker te maken? Kom dan naar de bijeenkomst over het Dorpenfonds!

De gemeente Noordenveld heeft geld beschikbaar om dit soort ideeën en plannen uit te voeren: het Dorpenfonds. Of je nou een vaag idee hebt of al een uitgewerkt plan hebt klaarliggen. Tijdens de bijeenkomst over het Dorpenfonds kom je een stapje dichterbij de uitvoering.

Wat kun je verwachten?

Een feestelijk startmoment van het Dorpenfonds, inspirerende presentaties en veel informatie. Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig om al je vragen te beantwoorden.