NORG – Woon je in Norg en wil je je dorp MOOI houden?

Doe dan mee tijdens de dialoogavond eigentijds Noordenvelds welstandsbeleid voor de kern van Norg! De kwaliteiten van Norg worden in beeld gebracht, waarna er op een op een interactieve manier aan de hand van voorbeelden gediscussieerd wordt over hoe deze kwaliteiten kunnen behouden en versterkt kunnen worden.

21 mei 2019

De Brinkhof, Dorpshuiszaal, Brink 1 in Norg

19.00 uur inloop, start 19.30 tot 22.00 uur