65 jaar huwelijk gevierd met de hele familie

LEEK – Vorige week maandag gaat de boeken in als een echte feestdag voor Hendrik van de Veer en zijn vrouw Maria van der Veer-Koot. Het echtpaar was precies 65 jaar getrouwd op die dag. Meneer leerde mevrouw kennen via zijn zus. Die was namelijk getrouwd met de broer van Maria’s beste vriendin. Dat was ergens in 1955. Drie jaar later besloot het stel in het huwelijksbootje te stappen. Nog steeds zijn ze stapeldol op elkaar. Eerlijkheid en trouw is het geheime recept van een goed huwelijk, aldus de heer des huizes. Het echtpaar kreeg vier kinderen die verdeeld over het land wonen. Het heugelijke feit werd met de hele familie gevierd met een heerlijk diner in het Foodcafé in Roden. Dat is zó goed bevallen, dat meneer de uitbaters heeft beloofd om het over vijf jaar nog eens dunnetjes over te doen. Burgemeester Ard van der Tuuk kwam het echtpaar persoonlijk de hand schudden. Of hij een taartje heeft meegegeten is niet bekend.