65 jaar huwelijksgeluk in Roden

RODEN – Afgelopen woensdag 30 maart heeft echtpaar Busscher–Liekstra mogen vieren dat zij 65 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. ‘Mijn ouders zaten vroeger bij elkaar op school’, vertelt dochter Greetje Busscher. ‘Ze gingen vaak te dansen bij café Hoving in Donderen. Daar hebben ze elkaar uiteindelijk beter leren kennen.’ Het echtpaar heeft twee dochters gekregen en een zoon die helaas is overleden. Het echtpaar is verder nog vier kleinkinderen geschonken en inmiddels ook al achterkleinkinderen. ‘Mijn moeder werkte veel in de huishouding, niet alleen thuis maar bij allerlei mensen die zich een huishoudster konden permitteren. Mijn vader is rijinstructeur geworden.’ Het paar is ook nog even bezocht door burgemeester Klaas Smid, die ook graag zijn felicitatie wilde geven.