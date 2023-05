65 jaar huwelijksgeluk in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Afgelopen maandag 24 april was het feest in Zevenhuizen. Echtpaar Rieskes-Ipema vierde namelijk dat zij 65 jaar geleden getrouwd zijn. ‘Mijn man en ik hebben elkaar ontmoet op een zomerfeest in Leek,’ vertelt mevrouw Rieskes-Ipema. ‘We raakten aan de praat en van het een kwam het ander. Uiteindelijk trouwden we toen ik 22 jaar was, hij was toen 26.’ En nog steeds is het paar gelukkig samen. ‘Natuurlijk heb je wel eens wat met elkaar, maar een huwelijk is geven en nemen, en dat gaat nog steeds harstikke goed. We hebben jaren op een boerderij gewerkt. Inmiddels heeft één van onze zoons deze overgenomen. We hebben samen 10 kinderen gekregen en 14 kleinkinderen.’ Ook locoburgemeester Marjan Sijperda kwam met een prachtig boeket het echtpaar feliciteren.