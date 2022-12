65 jaar huwelijksgeluk voor echtpaar Mensinga

RODEN – Ze ontmoetten elkaar tijdens een wekelijkse dansavond en 65 jaar geleden gaven meneer en mevrouw Mensinga elkaar het ja-woord. Dat bleef niet onopgemerkt, burgemeester Klaas Smid kwam het stel feliciteren met een bos bloemen. ‘Na ons trouwen gingen we in een pastorie in Feerwerd wonen,’ vertelt mevrouw Mensinga. ‘Daar woonde toen geen dominee. Na 6 jaar kwam er een dominee en kochten we een boerderij. Mijn man was agrariër. Weer later ruilden we met de boerderij van mijn man zijn ouders. Toen we stopten met werken zijn we naar Roden verhuisd.’

Het stel kreeg 3 kinderen, 4 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. De trouwdag werd gevierd met kinderen en aanhang.