65 liefdesjaren gevierd in huiselijke kring

RODEN – De familie Ten Hoor-Scheepstra vierde vorige week hun 65-jarig huwelijk. Mevrouw Ten Hoor-Scheepstra ontmoette haar man op een dansavond. ‘Die had je vroeger, dat was de manier om iemand tegen te komen.’ Maar de liefde bloeide pas echt op tijdens het schaatsen. ‘Wat ik zo leuk aan hem vond? Hij was een knappe jongen. En vijf jaar ouder dan ik. Dat had ook wat.’ Het stel kreeg twee jongens en een meisje en werd ook nog eens verblijd met 6 kleinkinderen, waarvan de oudste alweer 18 is. ‘We zijn beiden nog goed te pas hoor, we stappen nog regelmatig op de fiets!’ Hun 65-jarig huwelijk vierden ze in huiselijke kring.