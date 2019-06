De Ongenode Gast neemt deel aan een nooddrinkwateroefening

RODEN – Het is aangenaam weer in het dorp van Ot en Sien. Terwijl de politie een grote controle houdt bij het Hertenkamp en de Oranjevrouwen zich wederom met matig voetbal langs een tegenstander ploeteren, rijdt de Ongenode Gast richting Sportcentrum De Hullen. Aldaar staat een wateroefening op het programma, georganiseerd door de WMD, het Rode Kruis en de gemeente Noordenveld. Een oefening, inderdaad. Waarvoor? Voor het geval men in Roden ooit zonder water komt te zitten. Want ondanks dat Venezulaanse toestanden in Noordenveld niet heel denkbaar zijn, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.

Bij aankomst is het nog niet druk. Er is nog genoeg parkeerruimte bij de noodlocatie van De Marke. Er is een noodscenario bedacht. Zogenaamd is er een hoofdwaterleiding geknapt, waardoor een deel van Roden zonder water zit. Dat deel is – in dit geval – de Hullenwijk. Inwoners uit deze buurt zijn gevraagd mee te doen aan de oefening. Erg storm loopt het nog niet, maar dat kan ook te maken hebben met de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. Op dat moment staat het nog 1-1 tegen Canada.

Wel aanwezig is burgemeester Klaas Smid. Dat was ook al aangekondigd. Via de officiële kanalen van de gemeente Noordenveld wees hij op het nut van de oefening en legde hij uit wat er stond te gebeuren. ‘De hulpdiensten zullen bij een langdurige uitval van drinkwater een beroep doen op de redzaamheid van instellingen en inwoners. Denk daarbij aan uzelf, uw familie, vrienden en kennissen uit uw omgeving.’ Waarvan akte. Smid staat naast een grote zak. Het heeft wat weg van een megakussen. ‘Daar zit 15.000 liter water in’, weet de burgervader te vertellen. Vervolgens legt hij uit hoe inwoners straks water kunnen halen. Dat gaat straks één voor één.

Namens de gemeente is ook Jan Louwes aanwezig. Hij leunt – al keuvelend met de burgemeester – tegen een muurtje, wanneer plots een besnord lid van het Rode Kruis driftig op hem afstapt. Hij richt zich eerst tot Smid. ‘Ben jij Frank?’. De zichtbaar verraste burgemeester schudt zijn hoofd. ‘Ben jij geen aanspreekpunt van de gemeente?’, vraagt de vrijwilliger. ‘Nee, dat is Jan’, antwoordt Smid. Even valt het Rode Kruis-lid stil. Vervolgens herhaalt hij de vraag waarmee hij het gesprek begon. ‘Ben jij Frank?’. Ook Jan is geen Frank. ‘Frank staat daar’, wijst Jan. Nu is de verwarring compleet. Het is een raar schouwspel, maar uiteindelijk komt de vrijwilliger eruit.

De Ongenode Gast besluit een kijkje te nemen bij de kleine informatiemarkt. Welgeteld drie stands staan hier, met informatie over de WMD, de gemeente Noordenveld en het Rode Kruis. Namens Veiligheidsregio Noord-Nederland is Jan van der Ploeg aanwezig. ‘Wij staan hier samen met Noordenveld’, vertelt hij. ‘Veiligheidsregio Noord-Nederland komt in actie bij rampen en calamiteiten. We doen vooral veel aan opleidingen en training.’ Hij vervolgt: ‘In principe is de gemeente primair verantwoordelijk bij dergelijke calamiteiten. Veiligheidsregio Noord-Nederland ondersteunt hen hierin.’ Van der Ploeg is tevreden over de opkomst. ‘Het is nog vroeg op de avond en er zijn toch al een aantal mensen gekomen. Als je je dan nog bedenkt dat het Nederlands dameselftal voetbalt, dan is dat niet gek.’ Een streefgetal heeft hij wel. ‘We geven gratis bidons weg. Het zou mooi zijn als we ze alle 150 aan de man weten te brengen.’

Een paar meter verderop keuvelen René van Zonneveld en Harry Prak. Laatstgenoemde hoefde vanavond blijkbaar niet mee te helpen bij het Hertenkamp en dus heeft hij uitgebreid de tijd om even over mountainbiken te praten. Erg veel handhaven is er zo vroeg op de avond niet bij. Maar wie weet wat grote dorst met inwoners doet. Ook hier geldt: je kunt maar beter voorbereid zijn.

Wat: Nooddrinkwateroefening

Wanneer: donderdag 20 juni

Hoe laat: 19:00 uur