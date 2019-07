‘Hier worden vriendschappen voor het leven gesloten’

40e Spelweek belooft één groot fout feest

RODEN – Gedrevenheid. Enthousiasme. De passie spat er vanaf bij de organisatoren Ronald Uilenberg en Astrid Nijboer. De inschrijvingen voor de 40e Spelweek van Noordenveld gaan als een malle. Groep A is al bijna vol, voor de B groep voor kinderen van 9 tot 12 zijn nog een paar plekken beschikbaar. De Spelweek is megapopulair sinds de stichting de boel 3 jaar geleden heeft overgenomen van WiN. Het geheim? “Je moet kinderen een fantastisch programma bieden. Ze komen de bank niet af voor blikgooien en touwtje trekken.”

Het heeft altijd al de aandacht in het leven van Ronald Uilenberg: de jeugd. Of beter: vermaak voor jongeren. In zijn jonge jaren stond Ronald standaard op de deelnemerslijst van de Spelweek. Was –ie vaste gast van jongerencentrum de Dobbe. Daarover heeft Ronald nog wel wat te vertellen. Eerst maar even over de veertigste Spelweek. Veertig jaar een vaste waarde in Roden. “Het unieke van de Spelweek is dat iedereen gelijk is. We zijn één grote familie”, beginnen Ronald Uilenberg (penningmeester van Stichting Spelweek Noordenveld) en Astrid Nijboer (voorzitter). “Hier wordt je niet beoordeeld om uiterlijk of kleding. Totaal niet belangrijk. Het gaat om het plezier dat we met elkaar hebben. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven. De Spelweek moet bereikbaar zijn voor ieder kind vinden we. Ook voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Om de Spelweek ook voor deze kinderen toch bereikbaar te maken hebben we de samenwerking opgezocht met Stichting Leergeld. Wanneer er een aanvraag wordt ingediend bij Leergeld vergoeden zij de deelnamekosten van 15 euro. Zo belangrijk dat zij ook mee kunnen doen. Daarom organiseren we de Spelweek bewust in de laatste week van de schoolvakantie. Dan hebben ze maandag ook een tof verhaal te vertellen.”

40 meter stormbaan

Het programma van de veertigste Spelweek liegt er niet om. Het ‘Foute Feest’, luidt het thema. “Aanvankelijk hadden we twee thema’s bedacht: Zomer carnaval en het Foute Feest. We konden de knoop niet doorhakken. Daarom hebben we een poll gemaakt op de Facebook-pagina van de Spelweek. Laten onze Facebookvrienden maar kiezen dachten we. Nou, dat was meteen duidelijk. Ik geloof dat wij zelf de enigen waren die voor Zomer carnaval gingen, haha.” Op de vraag hoe fout fout moet zijn, heeft Ronald het antwoord. “Op kinderlijk niveau fout. Met vooral heel veel kleur als het aan ons ligt. Het mag een grote gekleurde boel worden. We zijn nog in gesprek met evenementenbureaus voor leuke eyecatchers. We gaan sowieso extra uitpakken. Zo krijgen we een stormbaan van veertig meter. Veertig hè! Dat is bizar lang. De helft van een voetbalveld. Verder gaan we veel doen met water en staat ‘spiegeltje-spiegeltje’ weer op het programma, de voorbereiding op de bonte avond. We krijgen van Etos altijd een hele lading spullen waarmee kinderen zich helemaal op kunnen tutten. De jongens doen net zo hard mee. Verven de nageltjes ook. De bonte avond wordt verzorgd door Mathijs Post van Ultra Dance, super professioneel met een dj. Dat moet ook wel. Je moet kinderen een mooi programma bieden. Voor blikgooien of touwtje trekken komen ze de bank niet af. Dat verklaart ook voor een deel het succes van de Spelweek. En ons enthousiasme natuurlijk.”

Toen de club de Spelweek drie jaar geleden overnamen van Welzijn in Noordenveld (de gemeente wilde er van af) deden er 100 kinderen mee en waren er 20 vrijwilligers aan het evenement verbonden. “Nu zit de Spelweek met 250 kinderen vol en hebben we een club van 50 vrijwilligers. We zijn een close groep. Dat zie je alleen al aan de groepsapp. Als je even niet oplet heb je 500 appjes gemist. We zijn door de gemeente benaderd met de vraag: ‘hoe doen jullie dat?’ Daarover willen ze met ons in gesprek. Het vinden van vrijwilligers wordt over het algemeen lastig gevonden. Bij ons speelt dat niet. Veel kinderen die zelf meededen zijn nu begeleider. Wat we heel belangrijk vinden is dat de vrijwilligers zelf geen kosten hebben. Wij regelen de lunch en een gezamenlijke barbecue. Gelukkig hebben we veel sponsoren. Daar zijn we heel erg blij mee. Het inschrijfgeld dekt 60 procent van de kosten. De rest moet uit externe middelen bekostigd worden. De entreeprijs willen we laag houden. Voor 15 euro zóveel activiteiten zie je nergens. Leek vraagt 37,50 euro voor deelname. Wil je er nog een t-shirtje bij betaal je 45 euro.”

Hangjeugd

Ronald kan het niet laten. Het feit dat er amper iets te doen is voor jeugd in Roden vindt hij een kwalijke zaak. De problemen die er nu leven met ‘hangjeugd’ zijn daar keihard een oorzaak van, vindt hij. “Logisch, er is helemaal niks te doen voor ze. Dat was in mijn tijd wel anders. We gingen naar activiteitencentrum de Dobbe, waar ook de jeugdwerker altijd aanwezig was. Hij had zicht op de jongeren in Roden. Kende de hangplekken bij de Edah en de skateboardbaan. Hij wist wat er speelde. Dat veranderde toen de Dobbe verhuisde naar de Boskamp, toen was de jongerenwerker er af en toe. Nu zit –ie in een of ander kantoortje op het Inwonersplein. Heb je hem nodig, moet je een afspraak maken. Die man heeft geen idee wat er leeft. Problemen op de Riesven? Moet –ie eerst op Google Maps intypen waar dat ligt. Natuurlijk wordt zo’n jongerenwerker belachelijk gemaakt. Hij kent de groep helemaal niet. Ga als gemeente in gesprek met de probleemjeugd. Wat leeft er? Wat willen ze? Niet je dat vóór ze moet doen, ze moeten het zélf doen. De gemeente faciliteert. Moet je dan eens kijken, dat beschermen ze met hun leven. Leek is daar ook zo’n voorbeeld van. Daar is een speciale plek gecreëerd bedoeld voor de ‘hangjeugd’. Bedacht aan de raadstafel, gemaakt door leerlingen uit een technasiumklas. Zonder de jeugd om wie het gaat zelf erin te betrekken. Dat werkt niet. De boel is nu alweer weggehaald omdat het vernield is. Zonde van het geld. Ook investeren in dure onderzoeksbureaus vind ik doodzonde. Doe ons die 30.000 euro denk ik wel eens. Ik wil wel een jongerencentrum opzetten.”

De Spelweek Noordenveld is van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus. Inschrijven kan via: www.spelweeknoordenveld.nl. Uiteraard is ook het volledige programma te vinden op de website.