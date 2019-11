Wordt Oosterveld dan tóch geen wijk voor de Norgers?

Raad van Noordenveld

Terwijl de stofwolken (of moet ik zeggen gaswolken?) rondom de gaslocatie Langelo nog niet zijn opgetrokken, dient zich enkele kilometers in het prachtige Norg al een volgend vraagstuk op. Niet over de gaswinning, maar over woningbouw.

Trouwe lezers van De Krant hebben de afgelopen jaren meerdere keren artikelen voorbij zien komen over het Oosterveld. Het project ligt in het Norgse onder een vergrootglas. Dat geldt voor zowel voor- als tegenstanders van het project. De discussie over het wel of niet toestaan van woningbouw op het Oosterveld, ligt inmiddels achter ons. In Norg werd met gejuich gereageerd op het voortzetten van de bouwplannen. Inmiddels is de jubelstemming enigszins getemperd.

De Belangenvereniging Norg was allereerst al teleurgesteld over het aantal huurwoningen voor starters in de eerste fase van het plan. Dat worden er slechts zestien. Een relatief laag aantal, zeker gezien starters in Norg staan te springen om een woning. Inmiddels is duidelijk dat slechts vier van de zestien woningen naar mensen gaan uit (de voormalige gemeente) Norg. De twaalf woningen zijn toegewezen aan mensen uit (onder andere) Coevorden, Heerhugowaard (!) en Dwingeloo.

De woningen worden verhuurd door Actium. Zij zijn als wooncorporatie niet te benijden, gezien het aantal woningzoekenden die zij in de wachtrij hebben staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Actium niet zozeer kijkt naar waar de huurders vandaan komen, maar juist kijken naar hoe lang iemand ingeschreven staat.

Voor de Norgers is dit echter slecht nieuws. De wijk Oosterveld zou er immers voor moeten zorgen dat mensen uit de directe omgeving (denk ook aan Langelo, Een en Peest) makkelijker een woning kunnen vinden in de buurt. De gemeente Noordenveld heeft in dat kader zelfs het ‘potje voor Norg’ aangeboord. Dit is een speciaal potje voor de voormalige gemeente Norg, als tegenprestatie voor het financieel injecteren van de voormalige buurgemeenten. In totaal is 1,6 miljoen euro uit dit potje naar het Oosterveld gegaan. Een uitstekend idee, ware het niet dat de Norgers nu niet lijken te profiteren.

Dat de Belangenvereniging Norg zich hier totaal niet in kan vinden, is te begrijpen. Norg is lekker gemaakt met een nieuwe woonwijk en in mijn omgeving kan ik zonder al teveel moeite tientallen inwoners aanwijzen die graag een plekje in de nieuwe woonwijk zouden willen bemachtigen. Het lijkt me dat de gemeente een vinger in de pap heeft, aangezien zij ook mee dienden te betalen aan de ontwikkeling van het Oosterveld. Ik begrijp goed dat een gezin uit Heerhugowaard graag naar het noorden vertrekt, aangezien de daken je in de regio Alkmaar tegenwoordig om je oren vliegen, maar is dat nu echt de bedoeling van het Oosterveld?

Actium en Noordenveld lijken de Norgers op deze manier stilletjes voorbij te gaan. Het is te hopen dat de Sint dat niet doet.

