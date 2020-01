Noordenveld zoekt gezinnen die energie willen besparen

NOORDENVELD – Al 100 gezinnen uit Noordenveld hebben eerder meegedaan aan Junior EnergiecoachHoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Om deze vraag te beantwoorden is de gemeente Noordenveld op zoek naar 50 gezinnen die vanaf 5 oktober een aantal weken mee willen doen met Junior Energiecoach. Een leerzaam én leuk spel voor gezinnen met kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud. Inschrijven voor dit spel kan vanaf nu tot en met 2 februari 2020 op www.juniorenergiecoach.nl/meedoen.

Doel van het spel is gezinnen bewust te laten zijn van hun eigen energieverbruik . Hierdoor zien ze hoe er gemakkelijk op energie bespaart kan worden. Dit leidt tot een schoner milieu en een vollere portemonnee.

On- en offline opdrachten

Elke week staat in het teken van een andere opdracht. Het is een project voor en door het hele gezin, waarbij Junior Energiecoach gelooft in het kind als aanjager voor energiebesparing. Kinderen (7-11 jaar) en ouders spelen met Junior Energiecoach on- en offline een spel met leuke, leerzame opdrachten, puzzels, experimenten en winacties. Kennis en bewustwording over energie nemen toe.

Het motto is: met energie kun je lachen!

Bekend van televisie

Het boegbeeld van Junior Energiecoach is Varkentje Rund. Hij is bij kinderen (en ouders!) al 14 jaar bekend als animatie op televisie. In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes van Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van leuke en geheime opdrachten interessante weetjes en spellen. Ga mee op lampenjacht of stekkerexpeditie!

Gratis meedoen

In de gemeente Noordenveld kunnen vijtig gezinnen gratis meedoen. Aanmelden of op zoek naar meer informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Voor een schoner milieu en vollere portemonnee; wij doen mee!