Nu de corona beperkingen voorbij zijn kijken veel mensen weer meer naar hun gezondheid en gewicht. De corona tijd heeft bij veel mensen stiekem gezorgt voor een paar extra kilo’s doordat er bijvoorbeeld niet gesport kon worden.

Hoe pak je die corona kilo’s nu het beste aan? Wij vroegen het aan Silvia van Verantwoord Afvallen. Ze geeft ons een aantal tips:

7 tips voor gewichtsverlies

Hieronder vind je 8 makkelijke tips die je kunnen helpen om de corona kilo’s snel weer kwijt te raken.

1. Let op met suikers

Ondanks dat nog een hoop mensen denken dat je alleen op vetten moet letten tijdens het afvallen, is dit niet helemaal waar. Natuurlijk hebben vetten de meeste calorieën per gram, maar goede vetten heeft je lichaam ook nodig.

Suikers zijn ook echte dikmakers die je snel veel te veel binnen kunt krijgen. Vooral in vloeibare vorm zoals met frisdrank en vruchtensappen. De suiker zorgt voor een piek in je bloedsuikerspiegel, bevat geen voedingswaarde en zorgt ervoor dat je later op de dag weer snel trek in iets zoets krijgt.

2. Eet minder dan je verbruikt

De volgende stap is ook te kijken naar hoeveel je per dag eet en drinkt aan calorieën. Waar je voedingspatroon uit bestaat is belangrijk, maar ook zeker de hoeveelheid die je neemt. Is deze namelijk hoger dan je verbrand op een dag, dan kom je aan.

Eerst zal je daarom moeten bepalen hoeveel jij ongeveer per dag verbruikt. Werk je in de bouw, dan zal je doorgaans meer calorieën verbranden. Hetzelfde geldt voor dagelijks sporten, of andere intensieve activiteiten. Dit kun je makkelijk berekenen met een online calculator.

De tweede stap is kijken hoeveel calorieën je ongeveer eet op een dag. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een eetdagboek gebruiken. Hierin schrijf je iedere dag op wat je eet. Hiermee krijg je een goed beeld hoeveel calorieën je gemiddeld binnen krijgt.

3. Doe meer aan lichaamsbeweging

Je kan hierbij denken aan sporten, maar ook aan een hele hoop andere activiteiten zoals wandelen, fietsen en traplopen. Hoe meer lichaamsbeweging je krijgt des te meer calorieën je zal verbranden. Ben je heel actief dan zal je slanker, fitter, sterker, gezonder en vitaler door het leven gaan.

4. Maak een plan de campagne

Het helpt ook om een duidelijk plan te hebben. Hoeveel wil je afvallen en hoelang wil je er over doen. En de belangrijkste vraag: waarom wil je afvallen? Wanneer je deze dingen voor jezelf duidelijk hebt helpt dit om je doel te bereiken.

5. Blijf bij je doelstellingen

En dan is het belangrijk om je dromen te blijven volgen. Zo zal je ook echt komen waar je wilt zijn. Hier is natuurlijk ook in sommige gevallen flink wat doorzettingsvermogen voor nodig, zeker op de momenten dat je het zwaar krijgt. Maar iedereen kan het, dus jij ook!

6. Verandering is goed

Laat ook positieve veranderingen toe in je leven en besef dat het iets goeds is, ondanks dat je het soms lastig vind bepaalde dingen (bv. snoep, koek of chips) te laten staan. Je wilt veranderen en dat doe je alleen wanneer je nieuwe wegen gaat bewandelen.

7. Je nieuwe leefstijl echt omarmen

Afvallen stopt een keer, namelijk wanneer je een mooi streefgewicht hebt bereikt voor jezelf. Maar dat betekent niet dat je opeens alles weer op zijn beloop kan laten gaan. Zorg dat je let op je energiebalans. Het is niet even snel diëten en klaar. Maak je nieuwe leefstijl een gezonde en omarm deze …zo blijf je er ook van genieten voor de rest van je leven.