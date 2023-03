700 woningen erbij in Noordenveld, lukt dat wel? Donderdag 9 maart discussieavond

NOORDENVELD – Op donderdag 9 maart is er een discussieavond over de woningbouwopgave in deze gemeente. In ‘Onder de Linden’ aan de Brink in Roden schuiven dan een aantal deskundigen aan. De avond wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Wonen’ van de PvdA en GroenLinks.

Half februari 2023 tekende wethouder Jos Darwinkel de overeenkomst met provincie en Rijk over de woningbouw in Noordenveld. Minister Hugo de Jonge wil tot 2023 900.000 woningen bouwen. Drenthe tekende voor 13.000, waarvan 700 dus in Noordenveld. Overigens wil het college van B&W meer, tot wel 1000 in 2031. Maar kan dat wel? Sneller bouwen lijkt het antwoord, maar de vraag is hoe dat kan. Hoe verkort je procedures met jaren, zonder inspraak geweld aan te doen? En je moet rekening houden met de vraag. Huisvesting voor jongeren, maar ook voor ouderen, zoals knarrenhofjes. Hoe doe je dat dan? Over die vragen buigen zich makelaar Nijdam, Jasmin Ensink (jongere) Esther Borstlap (directeur Woonborg), Edwin de Wekker (deskundige gebiedsontwikkeling), Kars de Graaf (hoogleraar in Groningen, bestuursjurist) en Hendrikus Loof (voorzitter PvdA-fractie Staten Drenthe). Gespreksleider is Jacob Bruintjes, oud-wethouder van Borger-Odoorn. Hotel Onder De Linden, Brink 27, Roden. Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.30, eindtijd ca 22:00 uur.