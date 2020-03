RIVM: ‘Er is een positieve trend wat betreft de toename van het aantal coronabesmettingen’

REGIO – De groei van het aantal coronabesmettingen neemt af. Dat is wat Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB) van het RIVM, zojuist liet weten in een briefing voor de Tweede Kamer. “Er is een positieve trend wat betreft de toename van het aantal coronabesmettingen. De maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus onder controle te houden, hebben ervoor gezorgd dat de groei van de uitbraak afvlakt”.



In zijn briefing aan de Tweede Kamer liet Van Dissel weten dat de besmettingsgraad van het coronavirus in Nederland ligt onder of op de één. Dat is het aantal personen dat een zieke aansteekt. Wel benadrukte de directeur dat het cijfer gaat om een schatting, aangezien er nog onvoldoende data beschikbaar zijn. Volgens Van Dissel zijn de getroffen maatregelen cruciaal geweest in deze positieve trend. “Maar”, waarschuwde de directeur. “Als iedereen de maatregelen straks niet serieus meer neemt, gaan we dat terugzien in de cijfers”.



Ondanks het voorzichtige positieve nieuws van Van Dissel, blijft hij realistisch: “De verwachting is dat we hier nog wel enkele maanden mee bezig zijn”. Vanmiddag om 14.00 uur komt het RIVM weer met een update wat betreft het nieuwe aantal besmettingen en aantal doden ten gevolge van het coronavirus. Het totale aantal besmettingen ligt, volgens de laatste cijfers van het RIVM, nu op 5560. Het totaal aantal doden ligt op 63.