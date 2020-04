Amateurvoetbalseizoen voorbij

REGIO – De KNVB heeft gisteren bekend gemaakt dat het amateurvoetbal er voor dit seizoen op zit. Dat betekent dat ook VV Roden, ONR, VV Nieuw-Roden, VV Peize, GOMOS, SV Een en VV Veenhuizen dit jaar niet meer in actie komen. De voetbalbond heeft alle wedstrijden geschrapt en dat betekent dat er geen kampioenen, degradanten en promovendi zullen zijn dit seizoen. Het volgende seizoen start met dezelfde clubs in dezelfde klasse. Het gaat om zowel het competitievoetbal als het bekervoetbal voor de mannen, vrouwen en jeugd. De KNVB stelt een werkgroep aan die gaat onderzoeken wat de consequenties hiervan zijn. Sportverenigingen zouden door de verlenging van de maatregelen gisteravond hun deuren sowieso gesloten moeten houden tot 28 april. De KNVB hierover: “De competities kunnen niet meer op een gewenste manier uitgespeeld worden voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop”, vertelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Incasso’s voor de amateurclubs van de maanden april en mei worden kwijtgescholden.

Betaald voetbal

De KNVB geeft aan de Eredivisie en de Keuken Kampioendivisie nog niet af te gelasten. Deze liggen echter tot 1 juni helemaal stil. De voetbalbond houdt alle opties wat betreft deze competities nog open.