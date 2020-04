Update:142 nieuwe doden door coronavirus, 129 nieuwe opnames in ziekenhuis

REGIO – Het dodental met 142 is gestegen naar 3601, dat meldt het RIVM vanmiddag. Ook werden er de afgelopen 24 uur 129 extra mensen opgenomen. Wel is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Het aantal van 142 doden dat vandaag bekend is gemaakt is niet heel veel anders dan de afgelopen twee weken. Sinds 8 april neemt het dodental dagelijks met ongeveer 150 toe. Rond het paasweekend lag het dodental ruim onder de 100, daarna steeg het tot 189, dat was op woensdag 15 april. Het Paasweekend zorgde voor vertraging in de verwerking van de overlijdensberichten, hierdoor wordt de stijging verklaard.

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis opgenomen wordt steeds minder. Vandaag nam het aantal ziekenhuisopnames toe met 129, gisteren was dit 156 en de dag ervoor 182.