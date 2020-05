Moric van der Lei baalt van abrupt einde korfbalseizoen

‘Hoop dat we dit kalenderjaar nog mogen uitspelen’

ZEVENHUIZEN – In deze tijd van Corona-crisis ligt het amateursporten ook helemaal stil. Hoewel inmiddels de jeugd weer voorzichtig mag beginnen is het voor de teamsporten nog steeds de vraag wanneer alles weer helemaal los mag gaan. Ook bij KV Sparta uit Zevenhuizen lag opeens sinds half maart alles stil. We spreken met Moric van der Lei (24 jaar), de jonge en ambitieuze trainer van de selectie KV Sparta sinds het voorjaar van 2019.

‘Ik speel al korfbal vanaf mijn zesde jaar en dat is altijd bij KV SPARTA geweest. Mijn vader heeft er altijd gekorfbald en mijn moeder zelfs even. Ook nu ik trainer/coach ben speel ik zelf ook nog met het derde mee wanneer het kan. Je kan dus gerust zeggen dat ik een Spartaan in hart en nieren ben.’

Dat het seizoen nu abrupt ten einde is, vindt Moric jammer.

‘Ja, dan valt alles inderdaad stil. Wat natuurlijk volkomen te begrijpen, is laten we dat vooropstellen! Maar ik moest daar wel even erg aan wennen, omdat wij met de selectie op maandag en donderdagavond trainen en zaterdag onze wedstrijddag is. Kortom de week was altijd goed bezet.’

‘We hadden vooral in de zaal echt een topseizoen tot het moment dat het stopte. Met ons eerste stonden we bovenaan en met ons tweede stonden we heel keurig tweede. Op het veld hadden we het iets lastiger, maar deden wij met de selectie ook goed bovenaan mee. Dus we waren bezig met een prima seizoen.’

De landelijke korfbalbond heeft nu over het lot van Sparta moeten beslissen.

‘In de zaal waren we bezig met de laatste rondes. Daarom tellen in de zaalcompetitie gewoon de reguliere plekken voor promotie en degradatie. Dus dat betekent dat KV SPARTA in de zaal promoveert naar de 2e klasse en dat vind ik ook zeker verdiend. We stonden 3 punten voor op nummer 2. Veldcompetitie word nietig verklaard omdat die maar voor de helft was gespeeld.’

Contact met de selectie is er nog steeds. ‘We hebben een groepsapp met onze selectie en daar wordt natuurlijk zo nu en dan wel wat in gezegd. Daarnaast had laatst één van onze selectieleden haar verjaardag gevierd met een digitale pubquiz met de hele selectie en zodoende hebben velen van ons met elkaar weer wat uitgebreider gesproken. Dat was echt heel leuk.’

De trainer van KV Sparta hoopt dat het afgelopen seizoen nog hervat kan worden.

‘Uiteraard hoop ik dat heel erg. Gelukkig begint het er in Nederland steeds beter uit te zien, maar we moeten niks overhaasten. Het zou heel mooi zijn als wij in september weer lekker mogen korfballen.’ In ieder geval is Moric ook volgend jaar weer hoofdtrainer van Sparta.

‘Ik doe het met veel liefde en passie en ik vind dat de selectie en ik nog zeker niet op elkaar zijn uitgekeken. Ook krijgen wij een nieuw korfbalveld (de oude kunstgrasmat wordt vervangen) dus er is genoeg om naar uit te kijken. Mijn ambities met KV Sparta zijn 2e klasse spelen en dan wil ik wel weer even zien tot hoever wij met deze selectie kunnen komen. Plezier staat voorop bij mij en vanuit daar verder bouwen met het team.’

Ook op de langere termijn ziet Moric kansen.

‘Ik zou graag nog op het veld kampioen willen worden met Sparta’, zegt hij. ‘En wie weet in de toekomst nog meer van zulke mooie clubs als Sparta coachen en training geven. Ik begin eigenlijk pas.’

Zijn selectiespelers vraagt hij het hoofd koel te houden. ‘Laat je niet gek maken, ook thuis kun je leuke sportoefeningen doen. Zo zijn we met z’n allen al goed bezig. En hopelijk zien we elkaar snel weer buiten!’