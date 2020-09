Tientjesverloting 2020: meer langs de deuren!

RODEN – Waar de Tientjesverloting van Volksvermaken Roden meestal een vliegende start kent tijdens de Jaarbeurs van het Noorden, staat de teller voor de verkoop nu nog op 0. Meestal staat Volksvermaken met een stand bij de beurs en levert dat al gauw zo’n duizend verkochte loten op. Dit jaar is alles anders, waardoor Volksvermaken genoodzaakt is meer langs de deuren te komen. Maar geen paniek: er vallen weer prachtige prijzen te winnen, waardoor uw inzet zeker kan lonen!

Al jaren is de Tientjesverloting van Volksvermaken Roden een begrip. Dit jaar vindt hij zelfs al voor de 64ste keer plaats. De opbrengst van de verloting gaat traditiegetrouw naar de Kinderboerderij. Het doel is om drieduizend loten te verkopen. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, kosten loten slechts vijf euro.

Dit jaar moet er dus meer aan de deur worden verkocht. Op 23 september start de verkoop en vanaf maandag 28 september komen de Volksvermakers langs de deuren. Dit doen zij al sinds 1957. De wandelende bestuursleden vormen ieder jaar een vertrouwd gezicht. Door de jaren heen is de tientjesverloting doorgegroeid tot een begrip in Roden. Met de intrede van de euro werd de prijs voor een lot echter op vijf euro bepaald, waardoor de naam misschien enigszins gedateerd is. Desondanks was het aanpassen van de naam geen optie, aangezien iedereen in Roden en omstreken inmiddels de tientjesverloting kende.

De connectie tussen Volksvermaken en de Kinderboerderij is er al een tijdje. Toch komt de opbrengst pas sinds 2000 volledig ten goede aan de Kinderboerderij. In 2014 is door deze samenwerking al 170.000 euro naar de Kinderboerderij gevloeid. Tel daarbij de schenkingen van voor 2000 op en de Kinderboerderij heeft al meer dan drie ton gekregen van Volksvermaken. En deze cijfers dateren nog van 2014, volgens de berekeningen zou er inmiddels meer dan 360.000 euro aan de Kinderboerderij geschonken zijn. Ook dit jaar moet er weer 10.000 euro naar de Kinderboerderij gaan.

Wie niet thuis is wanneer Volksvermaken langskomt, krijgt een flyer in de bus. Op die manier kunnen ze toch nog meedoen aan de populaire verloting.

Praktische info

Alle prijswinnaars ontvangen schriftelijk bericht en voorts worden op verzoek trekkingslijsten toegezonden. Tevens volgt er publicatie in De Krant. De trekking geschiedt door Holland en Van der Woude notarissen op 17 December 2020 in Hotel-Eetcafé-Zalencentrum Onder de Linden te Roden .

Hoofdprijs: Luxe tuinset

2de prijs: Sony 55 inch UHD tv

3de prijs: Ballonvaart voor 2 personen

4de prijs: Samsung Galaxy tablet TAB A 10.1

Overige prijzen luxe prijzen en waardebonnen

Wat: Tientjesverloting Volksvermaken Roden

Wanneer: vanaf 23 september

Info: www.volksvermaken.nl.