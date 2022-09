75 jaar ijsvereniging RAS: weer het eerste feestje van de Ongenode Gast!

ALTEVEER – Luilekkerland zit erop voor de Ongenode Gast. De wekker rammelt weer om zes uur in de ochtend. Zelfs de haan is nog niet eens wakker dan. Aan de andere kant: de leuke feestjes komen er ook weer aan. Beetje kletsen, beetje happen, drankje doen, of twee; de Ongenode Gast is er dol op. Laat dat allereerste feestje na de vakantie nou net een thuiswedstrijd zijn. Eentje waarbij de bolide op de oprit kan blijven staan. De IJsvereniging RAS vierde zaterdagavond het feit dat ze 75 jaar bestaan. Een feestje waarbij behoorlijk werd uitgepakt.

Een goed feest kun je rustig overlaten aan voorzitter Abel Mulder en zijn trouwe schare vrijwilligers. De boel was tot in de puntjes verzorgd rondom de kantine -zeg maar gerust de mooiste ijsbaankantine van heel Noordenveld en omgeving- van de vereniging aan de Melkweg. Abel koekeloert tevreden om zich heen. Om half acht is er al aardig wat volk bij de pittoreske ijsbaan. Anders dan anders hebben ze de schaatsen thuisgelaten. Bestuurslid Anne is van plan de koelkast leeg te drinken, vertrouwt hij de Ongenode Gast toe. Linda, ook van het bestuur, volgt zijn voorbeeld niet. Ondertussen wordt de rij voor de drankwagen langer en langer. Betalen kan met muntjes of met een QR-code, veel makkelijker kan het niet. Benny, de man van de voormalige bloemenwinkel in Roden, is er ook. De Steenberger is er met dubbele pet: voor de gezelligheid én als BHV’er. Je hoopt het niet, maar mocht er iemand gereanimeerd moeten worden, dan is Benny er. Zelf schaatst hij niet vaak op de baan in Alteveer, de bloembinder vindt de rondjes te klein. Benny houdt van het grotere werk. Zo schaatste hij al eens een deel van de Elfstedentocht. Ook de familie Eringa is vertegenwoordigd, al wonen ze tegenwoordig in Norg en in Roden, ze blijven hun ijsvereniging trouw. Ook gezien: Marcel Romijn en zijn liefje. Ook voor Romijn een thuiswedstrijd. Hij hoeft alleen de Norgerweg maar over te steken. Hoe lang nog is niet bekend. Zijn optrekje staat namelijk te koop. Henk en Janny van der Heide zitten in een gezellig onderonsje met Angelo Indri, de Italiaan die zich als een vis in het water voelt in het mooie Alteveer. Annie Schadenberg is er, net als Geesje en Gerry Heijkens, Hans en Tilly Oosterwijk, Bert Evenhuis, bestuurslid Trijnie en Monica Bruggenweerth uit Roderesch. En niet te vergeten Siny Mulder, de vrouw van de voorzitter. Ze wordt nog steeds enorm gemist in Roden tijdens Koningsdag. Toen zij nog aan het roer van de Oranjevereniging stond, wist je één ding zeker: het wordt een topdag. Tegenwoordig ondersteunt Siny haar echtgenoot met allerlei toestanden rond de ijsbaan. Marchinus Giezen, u weet wel,één van de jongens van De Wit, staat achter een braadpan met hamburgers. De blauwe stofjas heeft hij thuisgelaten. Dat hij handige handjes heeft is bij de meeste mensen wel bekend. Dat hij ook in de keuken de baas is, is nieuw voor de Ongenode Gast. Wellicht valt hij naast klusjesman ook als privékok in te huren. Johan Kasper is ingevlogen als plaatjesdraaier. Hij kan prima door als DJ, mocht Garrix een keer verhinderd zijn.

Ook Univé is behoorlijk vertegenwoordigd in Alteveer. Ze hebben een pannakooi geleverd, net als een enorm luchtkussen om de kleintjes mee te vermaken. Op de tafel naast het luchtkussen staat een tafel bomvol spullen. Allemaal fantastische prijzen die beschikbaar gesteld zijn door ondernemers uit de buurt, vertelt Abel trots. Er is zoveel gegeven, dat het bijna altijd prijs is tijdens de verloting lacht hij. Van schaatsen, kastanjebomen tot een grastrimmer, het valt allemaal te winnen tijdens de verloting. Rond een uurtje of acht wordt er een enorme vlaggenmast het terrein op gesleept door het voltallige bestuur. Eentje met vrolijk gekleurde strikken. De kers op de taart voor de mooiste natuur ijsbaan van Nederland. De Ongenode Gast heeft het eerste gezellige feestje na de vakantie weer in de broekzak.