750 euro voor IJsvereniging Lieveren

LIEVEREN – Een mooie financiële opsteker voor de IJsvereniging in Lieveren. Het bestuur van de vereniging, op de foto vertegenwoordigd door Wander de Boer en Bert Wilkens, kreeg een cheque ter waarde van 750 euro aangeboden door de Rabobank Noordenveld West Groningen. Roelof Smeenge, inwoner van Lieveren en bovendien lid van de jongerenraad van de Rabobank, mocht een bijdrage van 750 euro vanuit het leefbaarheidsfonds aanbieden. Hij koos voor de ijsvereniging in zijn dorp, omdat deze zich met beperkte middelen moet redden. Omdat de ijsvereniging één en ander wil aanpakken in het hokje bij de ijsbaan, kwam deze bijdrage als een welkome verrassing.