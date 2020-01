750 euro voor Stichting G Voetbal Noordenveld

RODEN – Bij de Rabobank in Leek namen voorzitter Janetta Roede en mede-bestuursleden Annelies Buigholt en Jan Dirk Zwerver een cheque van de Rabobank in ontvangst. In totaal gaat het om 750 euro, uitgereikt door Joella Meerveld. Zij verving collega Marte Berends, die het geld vanuit het Leefbaarheidsfonds toekende aan de stichting. Het geld zal goed worden besteed. Zo wordt het besteed aan het optimaliseren van het kunstgrasveld, onder andere door middel van dug-outs en bestrating rondom en naar het veld.