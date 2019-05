75e Hemelvaartconcours Roden in aantocht!

Volksvermaken en Concours Hippique onlosmakelijk verbonden

RODEN – Aanstaand weekend staat Kleintje Rodermarkt weer op het programma. Hoogtepunt tijdens dit weekend der festiviteiten, is ongetwijfeld het Hemelvaartconcours op de donderdag, zaterdag en zondag. Uiteraard staat dit alles weer onder auspiciën van Volksvermaken Roden. Sterker nog: de Vereniging voor Volksvermaken is opgericht met als doel om dit concours te organiseren. Voorzitter Lammert Kalfsbeek legt uit.

‘Volksvermaken is ontstaan vanwege het concours. Dat is dit jaar exact tachtig jaar geleden. Dankzij onder andere de oorlogsjaren, is het concours enkele keren niet doorgegaan. Vandaar dat dit jaar het 75e concours wordt georganiseerd, maar Volksvermaken al tachtig jaar bestaat’, zegt Lammert. ‘Een aantal jaren na het concours, werd er ook een bokswedstrijd toegevoegd. Van daaruit ontstond later de kermis en de braderie.’ Er werd dus een heus feestweekend georganiseerd rondom het concours. Dit weekend kreeg al gauw de naam ‘Kleintje Rodermarkt’. ‘Dit vanwege de vele raakvlakken met de Rodermarkt. Het sfeertje was hetzelfde.’

Volksvermaken ging de samenwerking aan met de rij- en menvereniging in Roden. ‘Zij hebben de kennis van concours in huis’, zegt Lammert. ‘Ikzelf moet eerlijk zeggen dat ik niet zoveel van de paardensport weet. Gelukkig hebben zij meer dan genoeg kennis. Als voorzitter zit ik automatisch in de zogenaamde CH-commissie, de groep die zich bezighoudt met het Concours Hippique. Het is een veelomvattend evenement, net als de Rodermarkt zelf.’

Het concours in Roden wordt geroemd om de aankleding en de ligging van het terrein. ‘Deelnemers geven aan het prettig te vinden om naar Roden te komen’, zegt Lammert. ‘De paardenliefhebbers komen van heinde en verre, terwijl ook de echte Roners in grote getalen aanwezig zijn. Vanaf 1970 zijn er meer categorieën toegevoegd aan het concours. We wilden het interessant maken voor een breder publiek. Met meer entertainment en spectaculaire shows, is het concours ook voor de niet-paardenliefhebber interessant. En dat is uiteindelijk ook de bedoeling: we willen het volk vermaken, niet alleen de paardenliefhebbers. We hebben nu zestien rubrieken, waarvan drie showrubrieken. Voor ieder wat wils dus.’

Programma

Op donderdag 30 mei begint het Concours Hippique. Een dressuur- en springwedstrijd voor paarden met een prachtige ambiance op het evenemententerrein aan de Norgerweg, bij de Duiventil en bij het Windgat. Deze dag gaan er van 9.00 tot 17.00 uur in totaal ruim 600 inschrijvingen uit de regio van start. In de klasse L1 t/m ZZ-licht dressuur en de B tot en met ZZ springen. Op het evenemententerrein is ook een Strodrop, met allerlei leuke standjes ingericht. Het Strodorp is er tot en met zondag 2 juni. In het centrum van Roden is vanaf 10.00 uur een braderie en vlomarkt, met muziek en gezelligheid op de vele terrassen bij de horeca.

Op zaterdag 1 juni is het de beurt aan jonge talenten die deelnemen bij het springen en dressuur. Van 9:00 tot 15:00 uur zijn zij bezig. Voor paarden zijn het de BB en B klasse en voor pony’s in BB tot en met ZZ klasse. Bij de dressuur is het klasse B tot en met L2 voor paarden en voor de pony’s klasse B tot en met Z2. Voor de allerkleinste paardensportliefhebbers zijn er BIXIE-wedstrijden, waar jonge enthousiaste kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar hun talent en plezier in deze sport gaan laten zien. Om 16.00 uur start het muziekfestival ‘Kleintje Mokum Roden’, een samenwerking met de plaatselijk horeca. Amsterdamse gezelligheid in diverse Rônerkroegen. Vanaf 22.15 uur is er een fantastische vuurwerkshow op het evenemententerrein. Hoewel de vuurwerkshow al jarenlang een mooi spektakel was, is er dit jaar weer een spectaculair element aan toegevoegd.

Op zondag 2 juni is er het tuigpaardenconcours. Dit begint om 12.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Wederom is er dit jaar een Bierbattle race en dit jaar strijden de lokale kelners om de titel. Ook de ‘Slag om Hemelvaart’ staat dit jaar weer op het programma. Dit laatste is een competitie in samenwerking met tuigpaardconcours Marum en Grootegast. Op 11 mei start de competitie in Opende, op 30 mei in Grootegast en de finale is op zondagmiddag 2 juni in Roden. Het leukste bewaren we de middag voor het laatst en dat is een overvalshow van Aart van der Kamp. Rondom het evenemententerrein is er ook een boerenlanddag, waar je verschillende beesten kan zien en zelfs aaien en enorme landbouwwerktuigen kan aanschouwen. Aanvullend op het programma van de paardensport, is er een Menconcours Dressuur die van vanaf 10 uur op het terrein aan de Windgat wordt gehouden.

De fietstocht, die dit jaar voor het eerst uit drie afstanden bestaat en er is een tocht van 14 km voor scootmobielen. Net als voorgaande jaren is er de familiefietstocht van ongeveer 28 kilometer en nieuw zijn de afstanden van 20 km en 38 kilometer. De route van 20 km is met name geschikt voor gezinnen met jonge kinderen en de langere route is speciaal voor de doorgewinterde fietsers en fietsers met een elektrische fiets. Al deze tochten brengen de deelnemers langs vele mooie plekjes van de gemeente Noordenveld en aangrenzende gemeentes. Halverwege deze fietstocht wordt er door de Vereniging voor Volksvermaken Roden een hapje en drankje aangeboden. De inschrijving is tussen 13.00 en 14.00 uur op het evenemententerrein. De kosten voor deelname bedragen vier euro persoon, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen.

Kijk voor meer informatie op www.volksvermaken.nl.