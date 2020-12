PEIZE – Tegenover het gezamenlijke schoolplein van de twee Peizer basisscholen, werd afgelopen vrijdag het Beweegpark geopend. Een park waar iedere sportende Peizenaar zich straks kan laven aan verschillende oefeningen in de frisse buitenlucht. De opening werd luister bijgezet met een kleine demonstratie, waarbij ook sportwethouder Jeroen Westendorp zich van zijn sportiefste kant liet zien. Een kolfje naar de hand van de Ongenode Gast.

Peize, 11 december 2020. Koud. ‘Waterkoud’, had iemand op de redactie nog gezegd. Een understatement, zo bleek ook uit de vele rode neuzen en oren op deze vrijdagochtend. Voor Jan Hut van Peize in Beweging in ieder geval reden om een stevige winterjas aan te trekken. Hut blijkt hedenochtend verstek te laten gaan, omdat de beoogde spreekstalmeester (Laurens Bloem) er om begrijpelijke redenen niet bij kon zijn. Dat Bloem dat ontzettend jammer vindt moge duidelijk zijn, maar gelukkig neemt Hut de honneurs uitstekend waar. Hij geeft aan dat de opening van het park eigenlijk grootser van opzet was geweest, maar dat de coronacrisis hier een stokje voor steekt. Begrijpelijk, zo knikt onder meer Chris Koeneman van Beweegdorp Norg.

De Ongenode Gast ziet een paar bekende gezichten, waaronder Erik en Erik (waarvan de tweede Erik kort na de onthulling van het bijbehorende bordje snel de hond van de buren moest uitlaten). Ook Marten Vogt loopt rond in een onmiskenbaar Welzijn in Noordenveld-bodywarmer. Hut is ondertussen midden in zijn geïmproviseerde speech. Hij praat over de unieke ligging van het Beweegpark (‘midden in het dorp en nabij de scholen en sportverenigingen’). Claudia van der Wal, directeur van het aanpalende OBS ’t Spectrum, knikt tevreden.

Wanneer Hut met gepaste trots zijn zegje heeft gedaan, is het de beurt aan wethouder Jeroen Westendorp. Handenwrijvend begint hij over dit ‘toonvoorbeeld van samenwerking’ en prijst hij Peize voor het hebben van ‘een kern met pit’. Ook het Dorpenfonds wordt nog maar even aangehaald als instrument waarmee dit alles mogelijk is gemaakt. Over Peize in Beweging niets dan lof en dat is natuurlijk meer dan terecht. Vervolgens doet Westendorp een opzienbarende ontboezeming. ‘Ik ben geen Hugo de Jonge.’ Die komt even binnen. Maar nog voor de toehoorders van de schrik zijn bekomen, zegt hij: ‘Maar bewegen is juist nu zó belangrijk. Die boodschap herhaal ik graag.’

Vervolgens is David Zwietink aan het woord. Ook hij is geen Hugo de Jonge, al hoeft hij dat er niet bij te zeggen. Zwietink is eigenaar van het Roner bedrijf ‘Sports2Play’ en verantwoordelijk voor de aanleg van het Beweegpark. Volledig hufterproof en voor iedereen te gebruiken. Voor de mensen die digitaal vaardig zijn, is er een simpel te scannen QR-code. Maar de eerste twee jaar wordt er ook persoonlijk lesgegeven bij het Beweegpark.

Vervolgens is het de beurt aan Hut en Westendorp om het bord van het Beweegpark te onthullen. Na de gebroederlijk onthulling, volgt een korte rondleiding door het park. En inderdaad: de wethouder blijkt allerminst te beroerd om alles even kort voor te doen. Over het algemeen gaat dat prima. De trekkerband is geen grote uitdaging voor Westendorp en nog een ander apparaat gaat wel héél gemakkelijk. ‘Het is wel de bedoeling dat je je voeten van de grond haalt’, adviseert iemand de wethouder. Hij antwoordt droogjes dat dit de oefening inderdaad zwaarder maakt.

Aan Peize in Beweging om de komende tijd handen en voeten te geven aan het Beweegpark. Maar dat ziet deze enthousiaste club mensen zeker zitten. Terwijl de Ongenode Gast zich naar zijn auto begeeft en nog één laatste blik werpt op het Beweegpark, ziet hij hoe wethouder Westendorp inmiddels alweer aan een nieuwe oefening is begonnen. Jeroen Westendorp dus. En geen Hugo de Jonge. Opdat we die twee nooit meer door elkaar halen.

Wat: opening Beweegpark Peize

Wanneer: vrijdag 11 december

Hoe laat: 13:00 uur