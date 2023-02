800 pakken koffie voor Voedselbank dankzij de Lions

RODEN – Lionsclub Roden-Noordenveld heeft wederom de inzameling van Douwe Egberts waardepunten voor Stichting Voedselbank Noordenveld ondersteund. Deze punten zijn landelijk door alle Lions clubs verzameld en het waren er dit jaar meer dan ooit. Alle waardepunten zijn ingeleverd bij Douwe Egberts, in ruil waarvoor maar liefst 210.000 pakken koffie geleverd worden aan de diverse voedselbanken. Door deze succesvolle actie ontvangt de Voedselbank Noordenveld bijna 800 pakken koffie. De koffie wordt toegevoegd aan de voedselpakketten voor mensen die dat heel hard nodig hebben. Koffie is een zeldzaam product voor voedselbanken omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Koffie komt daarom zelden voor in voedselpakketten en wordt daardoor buitengewoon gewaardeerd.