Tuinrovers

Met een kop koffie in de hand lees ik elke ochtend de krant. Aan de grote eettafel met zicht op de voortuin. Rustig opstarten en genieten van de vroege vogeltjes die elk takje nauwkeurig inspecteren op rupsjes en insecten. Plotseling vliegen de takken van de hazelaar woest heen en weer. Alsof er een lokale storm de kop opsteekt. Ik kan mijn kopje koffie net recht houden. Wat was dat? Een sperwer die een vogeltje grijpt? Een rood-oranje schicht vliegt razendsnel van tak naar tak. Ineens kijk ik in de ogen van een brutale eekhoorn die met gespreide pootjes aan een hazelnoot zit te knagen. Hij kijkt me aan met een blik van ’is er iets?’

Dezelfde middag zag ik hoe de eekhoorn een enorme sprong maakte vanuit de takken van een eik naar onze hazelaar. Dat was blijkbaar ook het geval toen ik mijn kop koffie bijna van schrik over de krant uitgoot. Het was een sprong van zo’n twee meter. Met een klap viel hij in de takken van de hazelaar. Graaide een paar hazelnoten mee en rende over de straatstenen terug naar de eik. Sindsdien heeft deze acrobatische knager zich nog een keer of drie laten zien. Jammer want ik was best blij met zijn komst.

De voorlaatste keer dat hij zich liet zien was alweer jaren terug. Toen genoot ik van een heftige achtervolging door de boomtoppen. Twee eksters vonden dat de eekhoorn te dicht bij hun nest kwam en gingen in de aanval. Dan zie je hoe snel en behendig een eekhoorn is. Prachtig om te zien, althans voor mij. Hoe de eekhoorn er over dacht weet ik niet. De ‘houterige’ eksters hadden geen schijn van kans maar de eekhoorn koos alsnog het hazenpad.

Eekhoorns zijn inheemse boombewoners. Hun pelskleur varieert van rood(oranje) tot kastanje- of donkerbruin. Ze vallen vooral op door hun grote pluimstaart, grote ogen en gepluimde oren. Ze slapen in boomholtes zoals oude spechtenholen maar bouwen zelf ook meerdere nesten, hoog in de boom. De nesten worden voorzien van een warm isolerend, zacht bedje om de winter door te komen. Eekhoorns kunnen zo’n 7 jaar oud worden. Hun grootste vijanden zijn vossen (op de grond) en marters en haviken (in de boom). Zo nu en dan hoor ik verhalen over katten met een eekhoorn in de bek, maar ik denk dat ze deze dood hebben gevonden. Helaas sterven er veel eekhoorns in het verkeer.

De reden waarom hij onze tuin bezocht was de hazelnoten rijkdom dit jaar. Ik schreef er al eerder over. Ook spechten, eksters en boomklevers komen regelmatig op bezoek om een hazelnootje mee te pikken. Eekhoorns houden geen winterslaap. Daarom eten ze zich vol in de herfst om goed de winter door te komen. Ook leggen ze wintervoorraden aan. Ze dragen zo bij aan de verspreiding van hazelaars want er wordt wel eens een verstopt hazelnootje vergeten.

Eekhoorns zijn ook gek op dennenappels. Ze eten de zaadjes er uit en gooien de ruw kaalgevreten dennenappel naar beneden. Je kunt ze vaak onder dennenbomen zien liggen. Daarmee verraad de eekhoorn zijn aanwezigheid. Je kunt eekhoorns overigens ook in je tuin tegenkomen. Zeker in een bosrijke omgeving en in wintertijd. Ik hoor regelmatig verhalen over eekhoorns op voedertafels.

Ik overweeg om een camera in de tuin te plaatsen. Je ziet ze steeds meer rondom huizen om indringers af te schrikken. Ik zou een nachtcamera willen plaatsen uit nieuwsgierigheid. Niet om af te schrikken maar uit nieuwsgierigheid. Om te zien welke ‘tuinrovers’ onze tuin nog meer bezoeken. Egels? Steenmarters?

Andre Brasse

Puur Natuur nr. 58 november 2021