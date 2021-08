84-jarige Gerrie La Crois stopt met rijden op de buurtbus

“Ik vind mezelf een beetje te oud worden”







LEEK/MARUM – Vijftien jaar lang reed ze op de buurtbus in Leek, Marum en Grootegast, maar onlangs hield ze het voor gezien. De 84-jarige Gerrie La Crois uit Leek vindt het nu genoeg geweest. Hiermee komt er een eind aan een mooie periode. “Ik vind mezelf nu een beetje te oud worden”, zegt La Crois. “Ik mag in principe tot mijn 85e rijden voordat ik opnieuw word gekeurd, maar je hebt wel de verantwoordelijkheid over acht inzittenden. Als er wel iets gebeurt, vergeef ik mezelf dat nooit”.



In 2006 startte La Crois bij de buurtbus, omdat het OV-bureau vrijwilligers zocht. Aangezien haar partner ook al op de buurtbus reed, besloot ze om het te proberen. “Daar heb ik zeker geen spijt van gekregen”, zegt ze. “Ik heb vanaf het eerste moment met heel veel plezier gereden. Ik begon op het traject Leek-Grootegast, maar dat was voor het OV-bureau op een gegeven moment te duur. Toen ben ik gaan rijden op het traject Leek-Marum-De Wilp”. Veel mensen dachten, met name in het begin, dat de buurtbus alleen bedoeld is voor ouderen, maar dat is niet het geval. “Ook jeugd is van harte welkom. De buurtbus is voor iedereen. Een ritje kost slechts 2 euro. In de wintermaanden vervoerde ik veel jeugdigen, omdat ze dan niet met de fiets naar school gingen. Het contact met de mensen vond ik altijd heel mooi. Ik heb eigenlijk nooit ellende gehad”.



De buurtbus stopt bij de normale bushaltes, maar ook als mensen hun hand opsteken. Dat gebeurde vroeger echter meer dan nu. “In vijftien jaar is er heel veel veranderd. Dat vind ik best wel jammer. Het is nu allemaal veel commerciëler, waardoor dat gemoedelijke steeds minder wordt”. Toch heeft La Crois ook de afgelopen jaren nog vele mooie momenten meegemaakt. “Ik heb wel eens een jongen meegenomen die een lekke band had. Dat mag eigenlijk niet, maar dat vond ik zo sneu. Dat ik op deze manier iemand kon helpen, deed me ontzettend goed”.



La Crois heeft lang getwijfeld of ze zou stoppen, mede vanwege het feit dat er moeilijk vrijwilligers te krijgen zijn. “Toch is het voor mij nu tijd om de sleutels in te leveren. Het is een geweldige tijd geweest en ik heb het altijd ontzettend gezellig gehad. Ik weet wel zeker dat ik de buurtbus de komende tijd nog wel een paar keer ga missen”, besluit La Crois.



De buurtbus is altijd op zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar Fokko Hoolsema: fhoolsema@ziggo.nl.