Deelnemers blij, activiteiten weer van start!

NOORDENVELD – ‘Eindelijk, we mogen weer.’ Dat was een veelgehoorde kreet van deelnemende ouderen toen zij van WiN medewerkers vorige week een telefoontje kregen dat hun activiteit weer van start ging. Zo ook de Seniorenclub op de donderdagmiddag in De Brinkhof in Norg (foto). Samen met enkele vrijwilligers had WiN medewerker Gert van der Waal alle ouderen persoonlijk benaderd in de afgelopen winterperiode. ‘Het is altijd goed om in coronatijd even langs te gaan en contact te houden, maar nu de Seniorenclub weer echt van start is gegaan, is dat natuurlijk veel beter.’

In geheel Noordenveld zijn inmiddels de activiteiten voor ouderen en kwetsbare doelgroepen weer opgestart of gaan in de komende week beginnen. Niet alleen bij WiN, maar ook bij andere verenigingen en organisaties. De voorzieningen en activiteiten hebben vooral ten doel om contacten te bevorderen. Opgave van tevoren blijft belangrijk. Er zal de komende tijd namelijk wel rekening gehouden moeten worden met de 1,5 meter afstand houden. Informatie en opgave kan bij het Servicebureau van WiN 0503176500.

In Nieuw Roden kan in Dorpshuus Nij-Roon elke maandag vanaf 10.00 uur een kop koffie gedronken worden en zijn er spelletje als sjoelen te spelen. Elke maandag kan eenieder tuinieren in de ScheepstraTreftuin van 9.30 tot 14.00 uur. In de Scheepstraschool is er op dinsdag een creatieve morgen met de Crea Bea’s. Handwerken en bijkletsen vanaf 10.00 uur. Om 13.00 uur zijn er die dag spelletjes, zoals kaarten en bordspelen. Tussen de middag kan er samen gegeten worden. Op woensdag en vrijdag kan in de Scheepstraschool gezamenlijk koffie worden gedronken van 14.00 tot 15.30 uur. Koffietijd is er ook in Op de Helte aan de Touwslager in Roden elke woensdag van 9.30 tot 11.00 uur. De muzieksoos De Vrolijke Noot in het Akkoord aan de Klimop in Roden is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Op donderdags is er de mogelijkheid om in de Scheepstraschool te verblijven met Sosen bij Ot en Sien vanaf 10.00 uur en aansluitend kan er samen gegeten worden. De Beweeggroep voor senioren in het Hoge Holt aan de Lijsterbesstraat in Roden met gymnastiek is van 16.15 tot 17.00 uur. Op de vrijdag is er Meer Bewegen voor ouderen van 9.00 tot 9.45 uur in de Noorderkroon.

Wandelactiviteiten van 1 tot 5 kilometer zijn er op dinsdagochtend en -avond en donderdagmorgen met een start vanaf de Scheepstraschool. Old Stars Walking Football is op dinsdag om 9.45 uur op diverse locaties, Walking Korfbal is ook op dinsdag in sportcentrum de Hullen in Roden van 11.00 tot 12.00 uur, Old Stars Boksen is op woensdag bij WBH aan de Kanaalstraat in Roden van 10.30 tot 11.30 uur. Ook de activiteiten voor Nieuwkomers in de samenleving in de Scheepstraschool gaan weer van start met op de maandag om 10.00 uur het Internationale café, op woensdag om 10.00 uur is er hulp bij het rijexamen met aansluitend een Potluck brunch, waarbij favoriete recepten kunnen worden gedeeld.

In Norg, Veenhuizen en Een zijn diverse activiteiten. In Veenhuizen is er wekelijks Bij de Buren in de voormalige basisschool De Veenster aan de Kerklaan op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Maandelijks is er op de tweede maandagavond een gezamenlijke warme maaltijd. In dorpshuis De Schans in Een is het wekelijkse koffie-uur op de woensdag weer van start gegaan om 10.00 uur. De Seniorenclub op de donderdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in De Brinkhof gaat door. De Creatieve Club in samenwerking met de bibliotheek is elke dinsdag in de Brinkhof om 9.30 uur. Het wekelijkse koffie klus uur van WiN in De Brinkhof is elke maandag en woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Binnenkort gaan ook de soos Inloop & Ontmoeting Magarethahoeve en de Kennismakers op de vrijdagmorgen van start.