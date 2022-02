Nieuw project Humanitas en Welzijn in Noordenveld: steun bij Verlies en Rouw

REGIO – Bij een verlies bieden herkenning en erkenning troost. Dat lucht op en verheldert. Rouwen is na een ingrijpend verlies belangrijk. Het leven is uit balans en de wereld staat stil. Juist dan is het fijn om te praten over gevoelens en emoties. Voor wie hulp wil op dit gebied zijn er nu twee mogelijkheden. Er is individuele ondersteuning en bij voldoende deelnemers kan er een lotgenotengroep worden gestart.

Humanitas Noordenveld heeft veel tijd en aandacht besteedt aan het ontwikkelen van het project. Marian Haverkamp is bestuurslid bij Humanitas. Samen met Heimen Pijlman, JanTinge (foto) en WiN medewerker Bob Hulshof heeft zij de plannen mede ontwikkeld. ‘Er waren voldoende signalen om met verlies en rouw aan de slag te gaan. Er is gekozen voor zowel individuele begeleiding, als het werken met een lotgenotengroep. In een groep heeft een gesprek een andere dynamiek. Je kunt van elkaar leren. We richten ons op een groep van 6 tot 8 personen die zo’n 8 keer bijeenkomt. Elke bijeenkomst wordt er een thema behandeld en natuurlijk is er alle ruimte voor eigen inbreng.’

Het project Steun bij Verlies en Rouw komt niet zomaar uit de lucht vallen. ‘In het Zorgcafé in Norg was twee jaar geleden een spreker over rouwverwerking uitgenodigd. Het onderwerp sprak veel mensen aan. Na afloop werden er contacten gelegd tussen WiN en Humanitas om over een vervolg te spreken. Heimen Pijlman: ‘Er is veel onverwerkt verdriet. Wij kunnen mensen verder helpen om hun leven weer op de rails te zetten na een verlies van een dierbare. Uiteindelijk is daaruit dit project ontstaan. Nu de coronamaatregelen soepeler zijn geworden kunnen we van start.’

Het is vrijwilliger Jan Tinge die vanuit Humanitas coördinator is. ‘Wanneer iemand met ons contact opneemt dan gaan we altijd op bezoek voor een nadere kennismaking. We kijken of ons aanbod past bij de vraag. Zo nodig verwijzen wij door naar andere organisaties. Het verwerken van verlies en rouw kan jaren doorgaan. Ik heb persoonlijk veel steun gehad aan een lotgenotengroep van Humanitas. Dat vond ik heel prettig om te ervaren, zowel individueel als in een groep. Verlies komt vaak nooit alleen. Er komt vaak nog van alles achterweg en dan is het goed om dat te delen. Het helpt bij het verwerken van verlies en rouw.’

Informatie en aanmelding kan bij Humanitas Jan Tinge, coördinator 06 3829 8005 of mail naar verliesenrouw.noordenveld@humanitas-noord.nl. Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.