Veilige aanraking bij Zorgcafé Norg

NORG – In het Zorgcafé in Norg is op maandag 2 mei een lezing en presentatie van Lidy Buseman uit Norg. Zij heeft ervaring met lichaamsbehandelingen aan mensen in bijzondere omstandigheden. ‘Bijvoorbeeld aan mensen die langdurig ziek zijn, de mens die in de laatste levensfase thuis of in een hospice verblijft, ouderen, mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking of dementerend zijn.’

Lidy Buseman geeft aan het effect van massage en het contact via de massage een prettige manier van werken te vinden. ‘Er zijn veel mensen die last hebben van stress gerelateerde spanningsklachten. De massage kan helpen om te ontspannen en zo weer een heldere kijk op het leven te krijgen. We hebben in Nederland een uitstekend zorgsysteem, waarin we sterk gericht zijn op genezing van de kwaal. Hierbij vergeten we vaak de mens achter de ziekte, of we komen er te weinig aan toe. Er gaat juist een enorme helende kracht uit van echte aanraking en oprechte aandacht. Dat is wat ik geef en doe. Ook is er aandacht en ruimte voor het aanpakken van onderliggende oorzaken. Mijn ervaring is dat er snel positieve effecten optreden.’

Lidy Buseman geeft deze avond een PowerPoint presentatie en bezoekers krijgen de mogelijkheid om te ervaren hoe een handmassage in zijn werk gaat. ‘Belangrijk in mijn werk is het begrip ‘veilige aanraking’. Een massage ervaren is voor sommige mensen best spannend. Daar hou ik rekening mee. Een behandeling kan zowel liggend als zittend. Zelf je handen masseren kan al veel effect hebben. Kom je met z’n tweeën, dan zou je elkaars handen op deze avond kunnen masseren. Het tempo van leven met een beperking is anders. De behoefte aan aanraking neemt toe naarmate de gezondheidstoestand van de mens slechter wordt. Vaak zie je dat mensen dan alleen nog maar functioneel worden aangeraakt. Ik stimuleer situaties die op een goede, veilige en eenvoudige manier werken. Effecten hiervan zijn direct zichtbaar. Ik heb het dan over ontspanning, het creëren van een gevoel van veiligheid en een verbeterde doorbloeding.’

Er is ruimte om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom. Het Zorgcafé Norg is een samenwerking tussen dag beleving Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld. Op maandag 2 mei wordt de avond gehouden in de locatie van Groenzorg aan de Eenerstraat 65 in Norg. Inloop vanaf 19.00 uur en aanvang 19.30. Rondom 21.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Vervoersproblemen worden opgelost. Er is geen opgave vooraf nodig, een kop koffie of thee wordt u aangeboden. Informatie bij WiN Servicebureau 050 3176500.