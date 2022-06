Bajesbakkie

VEENHUIZEN – Een koffiebranderij in de bajes waar gedetineerden koffiebranden. In Veenhuizen gebeurt het. Donderdag opende burgemeester Klaas Smid de werkervaringsplek in PI de Norgerhaven. Met behulp van twee grote elektrische koffiemachines branden mensen die in de laatste fase van hun detentie zitten dagelijks zo’n 450 kilo koffie. De koffie met toepasselijke naam ‘De Idealist’ wordt afgezet in justitiële inrichtingen, op enkele ministeries, gemeenten en bedrijven. Ondernemer Mark ter Maat van Koffielust begeleidt de gedetineerden bij het branden van de bonen. Lees meer over dit ambitieuze project in De Krant