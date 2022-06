Icoon Riekus van der Velde verlaat na 42 jaar zijn 1elftal bij VV Roden

RODEN – Een man met een groot witzwart hart. Iemand die er altijd is, nooit verstek laat gaan, volgens vv Roden-voorzitter Hans de Vries. 42 jaar lang was Riekus van der Velde de rots in de branding van het eerste elftal. 29 jaar als grensrechter, daarna 13 jaar als leider. Maar nu is het klaar. Tijd voor andere dingen in zijn leven. Bovendien: de voetballerij is veranderd. Mensen zeggen gemakkelijk af naar zijn mening. ‘Ze hebben er niet zoveel meer voor over. Spelen liever in een vriendenteam dan in het eerste elftal.’ Op zaterdag 25 juni nam hij in de kantine van zijn cluppie officieel afscheid als leider van het eerste elftal. Hij werd geëerd met een oorkonde door de KNVB.

Tweeënveertig jaar lang geen verjaardagen, borrels en barbecues op zondagen voor Riekus van der Velde (65) en zijn vrouw Pia. Alles moest wijken voor voetbal. Geen straf, maar volstrekte gewoonte in huize Van der Velde. Het was zijn vrouw Pia die zei: zou je het nou wel doen? Straks krijg je spijt. Maar Riekus weet het zeker: het is klaar. De coronatijd heeft hem tot denken gezet, zegt hij zelf. Voor de drie oefenwedstrijden die er nog op het programma staan, heeft hij de scheidsrechters nog geregeld. Daarna moeten ze het zelf maar regelen, lacht Riekus die met plezier 42 jaar heeft volgemaakt. ‘Als ik aan iets begin, ga ik er voor honderd procent voor.’ Op zijn achtste begon Riekus bij vv Roden. Begin jaren tachtig speelde Riekus even in het eerste elftal, daarna in lagere teams. Op een gegeven moment werd hij gevraagd om te vlaggen bij het tweede en vlot daarna bij het eerste. ‘Ik heb de dertig jaar net niet volgemaakt, het brak me op. Scheidsrechters gaan steeds meer op je letten en mensen worden mondiger. Die verharding vond ik lastig om mee om te gaan. In 2009 werd ik teamleider van het eerste.’ Een taak die Riekus uiterst serieus nam, weet ook Pia. ‘De kinderen waren net geboren. Toch zei ik: ga maar naar voetbal, ik red me er wel mee. Ik vond het prima. Ik heb hem nooit geclaimd. Toen ik hem leerde kennen voetbalde hij al. Voetbal was alles voor hem. Dat mag je iemand nooit afnemen vind ik.’ Dan lachend: ‘ze mogen me wel therapie aan bieden als je straks altijd thuis bent.’ Naast zijn leiderschap bij vv Roden werd hij ook leider bij de Leekster Eagles, de club waar zoon Freddie voor voetbalde. ‘Ze hadden een leider nodig. Nou, dan deed je dat maar weer. Dat heb ik acht jaar lang gedaan.’ Voor Riekus volstrekt normaal. Net als toen Freddie in de selectie van FC Groningen speelde en hij het hele land door toerde voor wedstrijden tegen clubs als Utrecht, Feijenoord en Sparta. Was –ie naast de zondag ook de hele zaterdag weg.

Het zal wel even wennen worden voor de mannen van het eerste. En misschien nog wel voor een beetje spanning zorgen ook. Want stel dat er een broek of een paar sokken te weinig in de tas zit? Het is één van de taken van Riekus: checken of de wedstrijdtenues compleet zijn. Organisator als hij is controleert hij de boel ruim van te voren. ‘Ik heb alles op nummer: 18 paar sokken, 18 shirts en 18 broekjes. Als er iets weg is, weet ik precies wie ik aan moet spreken. Vieze kleding gaat rechtstreeks door naar Hans de Vries, die moet de wasmachine aanzetten.’ Als hij iets moet noemen waar hij hele mooie herinneringen aan heeft, zijn het wel de trainingsweekenden in Spanje. Die waren toch wel de kers op de taart. ‘Twee keer naar Marbella, één keer naar Lloret en een keer naar Valencia. Het tijdperk van Harry Zwiers. Goed voor de teambuilding. We deden alles met elkaar. De weekenden waren te kort. Warm weer, lekker trainen en samen op stap. De saamhorigheid was enorm. Na het trainingsweekend in Valencia zijn we kampioen geworden.’

Dat Roden nu op de achtste plek staat, had niet gehoeven volgens Riekus. ‘Er zit veel meer in. Het scorend vermogen is laag op dit moment. Roden heeft een mooie groep, maar je hoeft niet aan te komen met een derby. Anders dan bij GOMOS en Peize, die vreten de middenstip eruit als het moet. Dit seizoen zijn er veel punten verspeeld.’ Riekus vindt het jammer, maar het is niet zo dat hij er van wakker ligt. Hij blijft er nuchter onder. ‘Als ze goed gespeeld hebben is het mooi, hebben ze slecht gespeeld: eigen schuld. En als het niet beter kon, houdt het op.’ Hoe dat straks zal gaan, valt nog niet te voorspellen, zegt Riekus. ‘Veel clubs verdwijnen uit de competitie omdat ze overgaan op zaterdagvoetbal. Dat moet aangevuld worden. Ik ben benieuwd naar de indeling.’

Roden gaat een man met een groot witzwart hart missen, zegt voorzitter Hans de Vries. ‘Riekus deed alles voor de club. Een goudeerlijke man waar je altijd van op aan kan. Ook naast voetbal. Moest er nog iets geschilderd worden op de club, Riekus deed het. En het is een gezelligheidsman, drinkt graag een borreltje mee in de kantine. Als er iemand een mooi afscheid verdient, is hij het. Dat hebben we zaterdag gedaan in het bijzijn van spelers, trainers en scheidsrechters. Rikus is geëerd met een onderscheiding van de KNVB.’

Oud-trainer Harry Zwiers heeft mooie tijden beleefd met Riekus. Een tjd waar hij met veel genoegen op terugkijkt. ‘Als je 42 jaar grensrechter en leider bent geweest, dan heb je wel wat betekend voor de club. Hij heeft er altijd alles uit willen halen wat erin zit. Voor de club is het jammer dat hij ermee stopt. Hij was er zelf een beetje klaar mee. En dat snap ik ook wel. Te laat afmelden voor de wedstrijd, Riekus had er niks mee. Hij is nog van de oude stempel. Het was een fijne man om mee samen te werken. Op trainingskampen nam hij het voortouw. Zorgde ervoor dat alles perfect geregeld was’, zegt Zwiers die mooie herinneringen heeft aan de trainingskampen in Spanje. ‘De krenten in de pap. We hebben zoveel lol gehad. Die keer dat we ons voor 100 euro in een taxi naar een discotheek lieten brengen. Bij aankomst bleek de tent gesloten.’ Voor het tijdperk Zwiers hield Riekus het bij een biertje. Zwiers wist daar een kentering in aan te brengen. ‘Ik dronk zelf graag een wodka-Redbull. Riekus moest er niks van hebben. Ik heb het hem leren drinken daar. Nu kan hij er niet meer van af blijven, haha.’