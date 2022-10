8e Spektakeltocht in Norg op zondag 23 oktober

NORG – De 8e Norg Spektakeltocht staat weer op het programma. En dat betekent ‘de paden op, de lanen in’ op zondag 23 oktober, de laatste zondag van de herfstvakantie. De organisatie belooft weer verassende en gevarieerde wandelroutes, door de prachtige natuur rondom Norg.

Afien Auwema van Beweegdorp Norg doet alvast een boekje open. ‘We hebben heel veel leuks in petto. Om te beginnen een Sprookjes Tocht, helemaal leuk voor (groot)ouders en kinderen. Deze route is 5 kilometer lang. Onderweg kom je magische sprookjesfiguren tegen en op de helft van de route hebben we ranja en een voorleesmoment. Goed vol te houden dus, ook voor jonge kinderen! We vinden het heel erg leuk als alle kinderen die mee wandelen verkleed komen. En nog leuker als de papa’s en mama’s dit ook doen. We zijn blij dat dat we de Kunst & Cultuur Route weer in het programma op hebben kunnen nemen. Volgens beproefd recept brengen we een bezoekje aan diverse kunstenaars, die in hun eigen omgeving laten zien wat voor prachtige creaties ze maken. We wandelen 10 kilometer langs verborgen paadjes, (her)ontdekt plekken, oftewel je ziet de omgeving vanuit een ander perspectief. Zo kun je zomaar terecht komen bij een dichter en in het atelier van een inwoner uit het dorp. De wandelaars worden door lokale kunstzinnige talenten meegenomen in de diversiteit van kunst en cultuur: wandel samen, luister samen, maak samen, kijk samen. Laat je onderdompelen in het mooie bos van Norg en geniet van deze belevenis!’

Deelname aan zowel de Sprookjes Tocht als de Kunst & Cultuur Route kost 5euro voor kinderen tot en met 12 jaar, inclusief een medaille. Iedereen van 13 jaar en ouder betaalt 6,50 euro.

Wie van wandelen met een lekker hapje tussendoor houdt, komt ook aan z’n trekken in Norg. ‘Dan is onze ‘Proef en Beleef Tocht’ van 15 kilometer echt iets voor jou en familie of vrienden. Alle wandelaars worden met een busje vanaf het Bewegingscentrum vervoerd naar de start locatie, die we nog even geheim houden. Van daaruit wandel je via een mooie route terug naar Norg, waarbij we je onderweg op verrassende plekken iets lekkers voorschotelen. Je krijgt een voorgerechtje, een super gezond soepje, een overheerlijk hoofdgerecht en een lekker toetje. Dat bereiden we allemaal met streekproducten; voeg daarbij prachtige natuur en akoestische muziek en dan weet je dat 27,50 euro voor deelname helemaal niet duur is voor een fijne middag uit!’

Het vertrek is vanaf 11:30 uur per tien minuten, in groepen van maximaal acht personen. Aanmelden kan met z’n achten, maar ook in groter of kleiner gezelschap. Je kunt een voorkeurstijd aangeven, maar als die niet beschikbaar meer is, dan delen wij in op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving met de starttijd via e-mail. In verband met de inkoop en de voorbereidingen is voorinschrijven voor de Proef & Beleef Tocht verplicht!

Meer informatie is te vinden op www.spektakeltochtnorg.nl, waar je je ook online kunt inschrijven tot 21 oktober aanstaande. Daarna kun je je voor onze Sprookjes Tocht en de Kunst & Cultuur Route nog aanmelden bij de balie van Bewegingscentrum Norg aan de Eenerstraat 52a in Norg. Dit is tevens de startlocatie van alle routes.