90-jarig jubileum van de Vrouwen van nu eindelijk gevierd

RODEN – Na twee keer uitstel door Corona werd dan eindelijk op 19 oktober het 90-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu Roden gevierd. Het feest werd gehouden in De Pompstee in Roden, waar 110 leden en bestuursleden van de Vrouwen van Nu Leek/Tolbert/Nietap en Peize aanwezig waren. Na het welkom door de secretaris Roelie Dagelet, die de taken van voorzitter Els ter Welle overnam, vertelde de voorzitter van de Jubileumcommissie, Janneke Schelling, dat de avond er anders zou uitzien dan verwacht. Dinsdag 18 oktober meldde de zangeres van de band die zou optreden, dat ze positief was getest op Corona. Gelukkig lukte het de jubileumcommissie om Ronald Nihot te strikken. Deze muzikant die zichzelf op gitaar begeleidde, zong bekende liedjes van vroeger, voornamelijk uit de jaren 60. Bij sommige liedjes werd flink meegezongen en meebewogen. Ronald bracht de stemming er goed in gedurende de drie keer 30 minuten dat hij optrad. De genodigden genoten van koffie met gebak en lekkere hapjes bij een glas wijn, advocaat of fris.

De vice-voorzitter Jannemarie Grasmeijer bedankte de jubileumcommissie voor al het werk dat zij verricht hadden. De vijf commissieleden werden verblijd met een mooie bos bloemen.

Na afloop ging iedereen naar huis met een vrolijk ingepakte beker, die voorzien was van het logo van de Vrouwen van Nu. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde avond.