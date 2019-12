Aafien Bathoorn-Meijer blaast honderd kaarsjes uit

PEIZE – In de Hoprank te Peize feliciteerde burgemeester Klaas Smid afgelopen vrijdag mevrouw Aafien Bathoorn-Meijer. Zij was op 12 december namelijk exact een eeuw oud! En dus werd haar een fraai boeket bloemen overhandigd door Smid.

Aafien (voor bekenden Aofke) werd geboren aan de Achtersteweg te Roderwolde. Ze was de dochter van Roelof Meijer en Albertien Talens. Moeder Albertien zou later ook honderd worden, iets wat binnen deze familie overigens geen uitzondering vormt. Aafien was dertien toen ze bij de boer ging dienen. Dat deed ze eerst bij Lukas Ananias in Lieveren en later werkte ze bij de boer in Langelo. Later zou ze trouwen met Derk Bathoorn, met wie ze een schildersbedrijf bedroop. Tot 1980 hield het stel het vol. Aafien was altijd bezig met de opvoeding van de kinderen en de verkoop in de winkel.

Aafien stond bekend om haar prachtige brieven. Die schreef ze naar de evacuées uit Limburg, die in de Tweede Wereldoorlog naar Roderwolde kwamen. De mooie en leuke brieven, vlogen vlot uit haar pen. Daarnaast bleek Aafien een ontzettend leergierige vrouw. Zo leergierig zelfs, dat ze op haar 65ste nog een studie Engels begon.

Sinds 2009 woont Aafien met veel plezier in De Hoprank te Peize, alwaar ze ontzettend blij is met het fantastische personeel. Meermaals heeft ze aangegeven zich geen betere plaats te kunnen wensen.

Afgelopen zaterdag werd in Café Boonstra een feest gehouden voor de hele familie.