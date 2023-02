Aan de slag met groen, techniek en kunst en cultuur op de open dag van de Esborg

RODEN – De afgelopen week hielden de verschillende rsg de Borgen scholen open dagen. De Open Festival Week heet het festijn voor groepachtsters. Dinsdagavond gooide praktijkschool de Esborg de deuren open. Zo’n 35 kinderen gingen na een persoonlijke rondleiding aan de slag met verschillende praktijkvakken. Een mooie opkomst, vindt docent Richard Veurman. ‘Vergelijkbaar met de periode voor corona. We hebben drie jaar lang geen fysieke open dagen kunnen organiseren. Gelukkig was er veel animo. We hebben best een bijzondere doelgroep, voor ons is tussen de 30 en 35 kinderen een mooi aantal. We zijn een kleine school waar leerlingen persoonlijke begeleiding krijgen. Op de open dag konden ze kennis maken met techniek, kunst en cultuur en zorg en welzijn.’ De leerlingen in spé hebben sleutelhangers en bloemstukjes gemaakt én gekokkereld in de keuken van de school.