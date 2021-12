Aangekondigde lockdown zorgt voor bomvol winkelcentrum

RODEN – Bommetjevol was het zaterdagmiddag in het centrum van Roden. Mensen probeerden op de laatste nipper de kerstcadeaus binnen te halen. Dat zaterdag ook echt die laatste dag zou zijn waarop de winkels geopend waren, kwam volslagen onverwacht. Met dank aan de Van Dissels, de De Jonge’s, de Gommers, de Ruttes en andere prominente figuren die zaterdagavond besloten dat Nederland halsoverkop op slot moest. Dat het aantal besmettingen een dalende lijn vertoont scheen niet uit te maken. Zelfs de laatste week voor de kerst die moest zorgen voor de broodnodige omzetboost werd de ondernemers niet gegund. Desalniettemin was het gezellig druk in Roden en werd er volop geshopt. Wanneer dit weer het straatbeeld wordt, valt nog niet te voorspellen.