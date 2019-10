Aangepaste dienstregeling bussen in herfstvakantie

NOORDENVELD – Vanwege de herfstvakantie rijden bussen in Groningen en Drenthe van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober volgens de vakantiedienstregeling. De vertrektijden zijn beschikbaar op www.qbuzz.nl/gd. In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de wintertijd in. De nachtbussen rijden de hele nacht nog volgens zomertijd.

