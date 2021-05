Aangepaste, maar feestelijke activiteiten rondom Koningsdag

ENUMATIL/DEN HORN – Op dinsdag 27 april vierden we in heel Nederland de 54e verjaardag van Koning Willem-Alexander. In verband met het nog altijd heersende coronavirus zagen de festiviteiten er dit jaar wat anders uit dan voorgaande jaren, maar toch werd er in verschillende dorpen het een en ander georganiseerd. In Enumatil namen Marieke Zetstra en Linda Schipper het initiatief voor het versieren van vervoersmiddelen, zoals een fiets, skelter, traptrekker, rollator, scootmobiel, rolstoel en step. Verschillende inwoners van Enumatil en Den Horn kwamen hier op af. Alle aanwezigen konden hun voertuig versieren met diverse slingers, bloemen en ballonnen, waarna deze door een vakkundige jury werd beoordeeld. Om 15:45 uur vertrok een stoet van de versierde voertuigen vervolgens door het dorp. Dit ging gepaard met veel lawaai. De inwoners van het dorp ontvingen de stoet met klappende handen en werden tevens getrakteerd op een lekkere Koningsdagborrel. Ondanks alle maatregelen was het op deze manier toch een geslaagde Koningsdag!