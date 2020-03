Aangescherpte maatregelen kabinet: tot 1 juni geen bijeenkomsten

REGIO – Het kabinet heeft vanavond wederom strengere maatregelen aangekondigd. Zo zijn alle bijeenkomsten tot en met 1 juni opgeschort. Daarbij is niet langer een grens van 100 mensen vastgesteld. Ook bijeenkomsten met bijvoorbeeld tien personen is per vanavond verboden.

Burgemeesters kunnen optreden tegen mensen die zich hier niet aan houden. Zo kunnen bedrijven boetes tot 4000 euro krijgen en geldt voor particulieren een boete tot 400 euro. Ook in winkels worden nóg meer maatregelen getroffen.

Tot slot geldt dat als één persoon koorts heeft, het hele gezin thuis moet blijven.