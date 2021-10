Aanhanger met munitie gekanteld

HUIS TER HEIDE – Een aanhanger met munitie van defensie is op de Kolonievaart geschaard. Een deel van de munitie is op de weg en in de vaart beland. De explosieven opruimingsdienst (EOD) is zeker tot vanavond bezig om de gevaarlijke munitie op te ruimen. Duikers zijn in de weer om de kisten uit het kanaal te vissen. Een aanhanger ter grootte van een zeecontainer ligt omgeslagen op de weg langs het kanaal.

In een straal van 300 meter is alles geëvacueerd, waaronder drie huizen. Dit als voorzorg omdat het volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio om live munitie gaat. Munitie dat op scherp staat. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet bekend. De bestuurder kon ongedeerd uit de vrachtauto klimmen. Majoor Peter van de EOD zegt in een reactie dat het kogels en mortieren gaat. ‘Wij moeten zeer nauwkeurig te werk gaan,’ zegt majoor Peter. ‘Alles moet terecht. Tot op de laatste kogel.’

