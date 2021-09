Aankoop camping Panda Rosa door gemeente voorlopig van de baan

STEENBERGEN – Het plan van de gemeente Noordenveld om de camping Panda Rosa in Steenbergen aan te kopen is voorlopig van de baan. Het punt werd van de agenda gehaald van de besluitvormende raadsvergadering van afgelopen woensdag. Binnenkort gaat het college met de raad in gesprek over het vervolg.

Voordat het punt van de agenda werd gehaald wilde fractievoorzitter Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld de toezegging van wethouder Westendorp dat er niet alleen snel overleg komt met de raad: ‘Het belangrijkste is dat er eindelijk overleg met huurders en pachters komt. Mensen weten nu niet waar ze aan toe zijn en vrezen dat zij in december de camping moeten verlaten.’

De meerderheid van de gemeenteraad uitte tijdens de oordeelsvormende vergadering op woensdag 8 september al zijn zorgen over de sluiting. Op Panda Rosa verblijven mensen met sociale problemen, die elders vaak moeilijk terecht kunnen. De partijen willen dat zorgvuldig met deze mensen om wordt gegaan en dat er eerst nieuwe huisvesting voor hen wordt gevonden, voordat de gemeente de camping koopt.

Beheerder Henk Jager van camping Panda Rosa is blij voor de bewoners dat de verkoop van de camping voorlopig van de baan is, maar benadrukt dat de onzekerheid nog niet weg is. ‘Het is nog onbekend wanneer en hoe het nu verder gaat. De plannen wijzigen nog niet,’ geeft hij aan. ‘Zelf heb ik het gevoel dat het uitstel van executie is.’ Volgens Jager is het fijn dat de rust weer even terugkeert op de camping nu de druk voorlopig van de ketel is. ‘Voor nu is dit een overwinning voor de bewoners. Zij hadden geen fijne feestdagen gehad als ze voor 1 januari weg moesten zijn.’

Wel geeft ook Jager aan dat het van belang is dat bewoners weten waar ze aan toe zijn. ‘De gemeente gaat met de bewoners in gesprek. Ik hoop dat dat op zeer korte termijn gaat gebeuren, maar in de wandelgangen wordt ook gezegd dat overleg wel weer een jaar kan duren. Dat levert ook weer onzekerheid op. Het schijnt dat de gemeente eerder ook al de camping wilde kopen. Dat is toen afgeketst, misschien gebeurt dat nu wel weer. Op dit moment is het koffiedik kijken.’