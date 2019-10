Aanleg kunstgrasveld VV Roden direct begonnen

RODEN – Bij VV Roden laten ze er geen (kunst)gras over groeien. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd groen licht gegeven voor de aanleg van zo’n veld. Nog voor de vergadering begonnen de eerste werkzaamheden al langzaamaan. En direct ná de vergadering werden afspraken gemaakt over het vervolg hiervan. Afgelopen maandag verrichte wethouder Jeroen Westendorp samen met leden van de bouwgroep een officiële openingshandeling, waarmee de aanleg van het veld nu ook officieel is begonnen.