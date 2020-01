Aanmelden Folly Art Norg weer begonnen

NORG – Stichting Amonet uit Norg organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar Folly Art Norg. Folly Art Norg is een cross-over tussen beeldende kunst, architectuur, bouwkunst, landschap art, scenografie en vakmanschap. De organisatie wil ontwerpers een kans geven een folly te realiseren en bezoekers de gelegenheid geven deze folly’s te bekijken in de natuurlijke omgeving van het toeristische esdorpenlandschap van Norg, Drenthe.

Stichting Amonet daagt iedereen uit om deel te nemen aan dit unieke evenement door hun folly ontwerp in te sturen en kans te maken op de hoofdprijs van 5.000 euro. Vijftien folly’s zullen in 2020 in augustus worden gerealiseerd.

Wie meedoet aan Folly Art krijgt een budget van 500 euro voor materialen. Er zijn echter een aantal randvoorwaarden aan verbonden. Mail naar follyartnorg@gmail.com onder de vermelding van ‘wedstrijdpakket FAN20’ voor meer informatie. Kijk ook op www.follyart.nl.