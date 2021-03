Aantal coronagevallen blijft stijgen, situatie in Noordenveld ‘zeer ernstig’

REGIO – In de afgelopen week heeft het RIVM 51.866 positieve coronatests geregistreerd. Dat is ruim 13 procent meer dan de zeven dagen daarvoor. Tegelijkertijd nam de GGD ook meer tests af. De afgelopen zeven dagen werden er door de GGD 552.000 mensen getest, tegenover 519.000 in de week eerder. Het percentage positieve tests steeg van 8,1 naar 8,5 procent. De situatie in de gemeente Noordenveld is opgeschaald naar ‘zeer ernstig.’ Daar zijn deze week 118 positieve testen gemeld. Een stijging van 28 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen waren er 92 positieve coronagevallen gemeld.

Het R-getal daalde daarentegen wel iets van 1,11 naar 1,07, maar ondanks dat staan volgens het RIVM alle getallen in het rood. Vorige week werd al gewaarschuwd dat de situatie aan het verslechteren is.

Het aantal besmettingen is het sterkst toegenomen bij mensen van 70 tot 79 jaar, namelijk met 19 procent. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen nam het aantal nieuwe gevallen juist opnieuw af. Dit heeft alles te maken met het vaccinatieprogramma.

De leeftijdsgroep jongvolwassenen is net als vorige week de groep met de meeste besmettingen, in deze groep nam het aantal met 17 procent toe. Als gevolg hiervan is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ook gestegen.

In vergelijking met vorige week werden er 65 mensen meer opgenomen in het ziekenhuis (1.578 totaal). Het aantal opnames op de intensive care, bleef nagenoeg gelijk.

Het RIVM doet een oproep aan iedereen om juist nu, met het stralende lenteweer, de regels te handhaven.