Aanvaller Klaas Meijer krijgt meeste stemmen in Dream Team van VEV’67

LEEK – Afgelopen week ging de Krant op zoek naar het Dream Team van VEV’67. Hoewel er minder werd gestemd dan voorgaande weken, leverde het ook dit keer weer een mooi team op. Vele voetballiefhebbers die de geel-zwarten een warm hart toe dragen brachten hun stem uit op spelers die volgens hen niet mag ontbreken in het Dream Team van de Leekers. Nu alle stemmen zijn geteld, is duidelijk wie het heeft geschopt tot de beste elf van VEV’67.

Voor de plek onder de lat ging het tussen twee namen; Evert Darmeveil en Age Wim van der Zee. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk gaat de basisplaatst naar Age Wim van der Zee. Hij kreeg net een aantal stemmen meer dan zijn concurrent.

In de achterhoede zijn er twee namen die overtuigend een plekje in het team hebben veroverd, dit zijn Leffert Meijer en Jaap Darmeveil. Voor de overige twee plekken was het dringen geblazen, de laatste stemmen waarin hierin doorslaggevend. Cor Mostert en Robin Eelderman kregen nipt de voorkeur boven Koert Thalen en Jacob Tjoelker.

Op het middenveld was de keuze een stuk makkelijker. Hier waren er precies drie namen die ver boven de rest uitstaken, namelijk Martin de Vries, Joost Blom en Erwin Meijer. Een teleurstellend bericht voor Willem Tjoelker en Bert Lindemuller die aan de haal gaan met een eervolle vermelding. In de voorhoede is Klaas Meijer de grote man. Hij kreeg van alle spelers de meeste stemmen. Zijn companen voorin zijn Kees Pranger en Rense Dijk. Deze drie jongens moeten zorgen voor de doelpunten. Spelers die het voorin net niet haalden zijn Gijs Lokhorst en Jaap Kroeze.

Het Dream Team wordt gecoacht door Jaap Pranger. Zijn naam kwam net iets vaker uit de spreekwoordelijk koker dan Bernard Rademaker en Luitzen Nieboer.

Het Dream Team van VEV’67 is hiermee compleet. Helaas werd er dit keer een stuk minder gestemd dan voorgaande weken. Desalniettemin mag Klaas Meijer zich met trots de belangrijkste speler noemen in dit team. Laten we hopen dat de huidige eerste selectie de komende jaren nog veel memorabele momenten gaat kennen. Volgende week is het de beurt aan VV Veenhuizen. Hopelijk wordt er dan weer massaal gestemd.