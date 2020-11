Abel Mulder, voorzitter IJsvereniging RAS

‘Normaliter hadden we afgelopen donderdag een klusdag bij onze ijsbaan. Samen met leerlingen van De Esborg zouden er allerlei klussen worden gedaan, onder andere bij de kantine. Vanwege corona is dat echter niet gelukt.

Toch liggen we op schema. We zijn veel eerder begonnen met de voorbereidingen voor de komende winter, in de hoop dat er geschaatst kan worden. Omdat we niet in grote groepen bij elkaar mochten komen, hebben we de taken meer verdeeld in bepaalde groepen. Sinds september zijn we al bezig met de voorbereidingen, waardoor de ijsbaan er nu prachtig bij ligt. Ga er zelf maar eens kijken de komende tijd. Zeker met zo’n prachtig najaarszonnetje erbij, ziet het er fantastisch uit.

De aanpak van de kantine is niet het enige geweest. We zijn met een coronaloket bezig geweest, omdat we niet verwachten dat we binnenkort met een grotere groep in de kantine terecht kunnen. Door een coronaloket kunnen we onze bezoekers toch van een hapje en drankje voorzien.

In alles wat wij doen, volgen wij het protocol van de KNSB. Hierin staat onder andere dat, wanneer het coronavirus weer enigszins onder controle is, wij 257 schaatsers op de baan mogen toelaten. Dat is allemaal keurig vastgelegd. Nu kijken we alvast naar de eventuele bezoekersstromen en het in goede banen leiden ervan. Goede raad is duur, dus je kunt maar beter vooruit kijken. Bovendien is het zo dat wanneer je voor morgen iets geregeld moet hebben, je de hoofdprijs betaalt. Terwijl als je iets ver van tevoren regelt, je dit vaak veel voordeliger kan doen.

We hebben nu enige rust, maar blijven gewoon bezig. Nu even niet gezamenlijk bij de ijsbaan, maar meer op de achtergrond. Zo zoeken we sponsoren en kijken we of we onze vrijwilligersploeg kunnen uitbreiden. Het liefst zien we wat jeugdige aanwas, want de jeugd heeft nu eenmaal de toekomst.

In ieder geval mogen wij als RAS-dorpen, te weten Roderesch, Alteveer en Steenbergen, beretrots zijn op de prachtige ijsbaan. Het is echt een plaatje.’