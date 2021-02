Abutilon doneert bezorggeld aan Konditorei

RODEN – Dat corona ook verbroedert bewijst deze prachtige actie. Jan-Chris Melishoek van Abutilon Bloemenboetiek springt in de bres voor de Konditorei die al lange tijd noodgedwongen dicht is. Hij geeft al het geld wat hij deze maand binnen krijgt om mensen een bloemetje te bezorgen aan zijn buurman Gerard van Dijk. Van Dijk is maar wat blij met de actie. ‘Dat ondernemers iets voor elkaar overhebben in deze tijd, dat is natuurlijk geweldig. Ik hoop dat we samen blijven optrekken, ook na corona. Dat maakt een dorp sterk.’ De actie duurt de hele maand februari. Dus mensen, bezorg je liefste met Valentijn een bloemetje! Je maakt niet alleen je liefde blij, maar ook de Konditorei is je dankbaar.