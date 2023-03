Acro Academy Noord Nederland succesvol in Portugal

MARUM – Van 8 tot 12 maart werd in Portugal de Maia International Acro Cup 2023 gehouden. Aan dit toernooi deden teams uit 122 landen mee. Acro Academy Noord Nederland deed met maar liefst negen teams mee aan dit grote toernooi. Na de eerste wedstrijden gingen alle teams door naar de halve finale. In deze halve finale liet team Indy & Rebecca een hele mooie combi oefening zien en eindigden als elfde. Team Ilse & Aiden toonden een super strakke combi oefening en eindigden als tiende. De overige zeven teams wisten de finale te behalen. Team Amilyah, Inge & Mare liet een prachtige oefening zien en dit werd beloond met een gouden medaille. In de categorie jeugd was er zilver voor team Lizz & Ties en zilver voor team Julia, Leyan en Sjoukje. Een mooie vijfde plaats voor team Dieuwke & Kuna en team Carola & Gemma. Team Merel & Luc eindigden als zesde en team Zoë, Ilse & Ruth eindigden als zevende in de finale.

Foto: Acro Academy Noord Nederland.