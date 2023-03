Actie voor Jeugdfonds Sport & Cultuur levert 700 euro op

LEEK – De actie die Nick van Putten organiseerde voor Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft 700 euro opgeleverd. ‘Zorgen voor elkaar’ stond de afgelopen periode centraal op de drie BSO-locaties (Kindcentrum De Jonge Wereld, Sport BSO Station Rodenburg en Outdoor BSO/VEV’67) in Leek. Nick, werkzaam bij Station Rodenburg, probeerde zoveel mogelijk kleding te verzamelen in de containers die beschikbaar werden gesteld door A&F trading. Het bedrijf zamelt tweede hands kleding in en verkoopt bruikbare kleding door aan andere landen. Nick sloot een deal met Monique van A&F: voor iedere kilo kleding gaat een euro naar het goede doel, het Jeugdfonds dus. Kinderen deden zelf ook actief mee om geld op te halen. Zij maakten verschillende kunstwerkjes met het ‘atelier’ en verkochten die aan familie en opa’s en oma’s. Al met al leverde de actie 700 euro op. Nick komt op voor kansarme kinderen, kinderen die door de financiële situatie van hun ouders niet kunnen sporten. Martina van het Jeugdfonds kwam donderdag langs bij Station Rodenburg om de cheque uit handen van Nick en collega Jelmer in ontvangst te nemen. Dankzij de actie kunnen 3 kinderen een heel jaar sporten. Ouders die ook in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen contact opnemen met Humanitas (gevestigd in Station Rodenburg) of met Sociaal Werk de Schans in Leek. Nick hoopt dat 1 of 2 containers permanent blijven staan bij één van de kinderopvanglocaties.